Drei thailändische Städte fördern lebenslanges Lernen

Written by: Redaktion DER FARANG | 23/09/2020

Sino-Portugiesische Altstadt in Phuket Town. Foto: Adobe Stock

THAILAND: Chachoengsao, Chiang Mai und Phuket sind dem Unesco Global Network of Learning Cities (GNLC) beigetreten, zusammen mit 52 weiteren Städten aus 27 Ländern, die ebenfalls Städte des lebenslangen Lernens werden.

Die drei thailändischen Städte wurden von der Unesco als herausragende Beispiele dafür anerkannt, wie lebenslanges Lernen Realität werden kann, indem sie beweisen, dass eine wirksame Politik die Entwicklung integrativer, sicherer, widerstandsfähiger und nachhaltiger Städte unterstützen kann.

Mit den neuen Mitgliedern steigt die Gesamtzahl der Städte innerhalb der Unesco GNLC auf 230 in 64 Ländern. Das Unesco-Institut für lebenslanges Lernen (UIL), das Koordinator des Netzwerks ist, nahm die neuen Mitglieder auf, nachdem sie von dem starken Engagement ihrer Bürgermeister und Stadtverwaltungen für lebenslanges Lernen gehört hatten - eine wichtige Voraussetzung, um eine „lernende Stadt" zu werden. Unesco-GNLC-Mitglieder mussten eine klare Vision für die Bereitstellung von Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für jeden in der Gemeinschaft aufzeigen. Von den Mitgliedsstädte wird erwartet, dass sie sich an Netzwerkaktivitäten beteiligen und alle zwei Jahre einen Bericht über ihre Leistungen vorlegen.

Chachoengsao ist wirtschaftlich, kulturell und in Bezug auf die Humanressourcen eines der wichtigsten städtischen Zentren des Landes. Chiang Mai beherbergt eine Reihe von Bildungsinstituten und -organisationen, und Phuket Town ist ein Zentrum für nachhaltige Kreativität und angenehmes Leben. Alle Aspekte der Stadtentwicklung haben sich auf ihre Bürger konzentriert, die stolz darauf sind, wo sie leben, und auf ihren Beitrag zur Entwicklung ihrer Städte.