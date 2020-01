Von: Redaktion DER FARANG | 09.01.20

CHIANG MAI: Drei thailändische Passagiere wurden nach ihrer Ankunft aus der chinesischen Stadt Wuhan mit Fieber in ein Krankenhaus eingeliefert und unter Quarantäne gestellt, nachdem sie routinemäßig auf dem internationalen Flughafen Chiang Mai untersucht worden waren.

Es besteht der Verdacht, dass sie sich in Wuhan mit einer viralen Lungenentzündung angesteckt haben. Allen drei thailändischen Fluggästen attestieren Ärzte verbesserte Gesamtsymptome, sie werden jedoch weiterhin in einem Quarantänebereich eines Krankenhauses in Chiang Mai überwacht. Eine chinesische Staatsangehörige wurde mit Influenza A (H3N2) zur Behandlung nach China zurückgeschickt. Bis zum 5. Januar gab es in Wuhan 59 bestätigte Fälle der mysteriösen Lungenentzündung und weitere 21 Verdachtsfälle in Hongkong. Die fünf wichtigen Flughäfen Thailands verwenden Thermoscanner zur Kontrolle der aus Wuhan kommenden Passagiere. Das Department of Disease Control bittet alle Reisenden, die Wuhan besucht haben und anschließend erkranken, einen Arzt aufzusuchen oder sich in einem örtlichen Krankenhaus zu melden.

Eine chinesische Frau, die am Mittwoch auf dem Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok ankam, wurde unter Quarantäne gestellt, sie wird im Bamrasnaradura-Institut für Infektionskrankheiten in Nonthaburi behandelt. Dort stehen bereits drei weitere Reisende unter Quarantäne.