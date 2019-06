Von: Redaktion DER FARANG | 11.06.19

PATTAYA: Ein mit drei Jugendlichen besetztes Motorrad stürzte am frühen Sonntagmorgen in einen unbeleuchteten Graben.

Ein beherzter Passant sprang hinterher und half bei der Bergung der Teenager. Zwei 14 und 16 Jahre alte Mädchen wurden mit schweren Verletzungen in das Hospital Pattaya Memorial gebracht, Eine weitere Jugendliche wurde zur Beobachtung in das Krankenhaus eingeliefert. Ein Kran zog das Motorrad, ein Honda Skoopy, aus dem mit Schlamm und Wasser gefüllten Loch an der Central Pattaya Road Soi 9. Wie Medien berichteten, war der zwei Meter tiefe und drei Meter lange Graben zwar mit Barrieren umstellt, aber nicht beleuchtet. Nach Zeugenaussagen soll es an dem Loch bereits mehrfach zu Unfällen gekommen sein..