Drei Strategien für die Wohlstandserhöhung

Von: Björn Jahner | 31.10.22

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha erläutert drei Kernstrategien zur Steigerung des thailändischen Wohlstandsniveaus.

Der Premierminister hat erklärt, dass die Neugestaltung Thailands die Umsetzung von drei Kernstrategien erfordert, die den Wohlstand und die Lebensbedingungen der Menschen insgesamt verbessern würden.

Premierminister General Prayut Chan-o-cha hielt eine Rede zum Thema „Accelerating Thailand“. Er erläuterte, dass die Regierung bestrebt ist, verschiedene Initiativen zu verwirklichen, mit denen die Nation auf die zukünftigen Herausforderungen vorzubereitet werden soll.

Ein Ziel ist es, den Gesamtwohlstand der Nation zu erhöhen und den Wohlstand an jeden Ort zu bringen, um die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Zu diesem Zweck werden drei Kernstrategien umgesetzt. Die erste Strategie betrifft die Entwicklung der Infrastruktur für den Verkehr und für digitale Angelegenheiten. Die Infrastruktur wird den Menschen Möglichkeiten eröffnen, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten und unabhängig zu sein.

Die zweite Strategie betrifft die Elektrofahrzeugindustrie und die moderne Landwirtschaft. Diese beiden Branchen werden in Zukunft zu den größten der Welt gehören.

Die dritte Strategie betrifft die Nutzung des Bankensektors zur Schaffung von Möglichkeiten für neue Unternehmer und Unternehmen.

Nach Aussage des Premierministers sollen diese Strategien innerhalb der nächsten 12 Monate umgesetzt werden. Viele Projekte im Rahmen dieser Strategien sind bereits im Gange. Premier Prayut rief die Öffentlichkeit dazu auf, Vertrauen in diese Projekte zu haben, und bat um die Mitarbeit der Öffentlichkeit, um das Land zu größerem Wohlstand zu führen.

Der Premierminister fügte hinzu, dass es von Zeit zu Zeit Kritik an seiner Führung des Landes gebe, was in einer Demokratie normal sei. Er wies darauf hin, dass die Menschen ihre Aufmerksamkeit nicht von wichtigen nationalen Angelegenheiten ablenken lassen sollten. Er forderte alle auf, ihren Beitrag zum großen Ganzen zu leisten und das Land für die Zukunft zu rüsten.