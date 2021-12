Drei neue Omikron-Fälle nach Pilgerfahrt

Von: Björn Jahner | 19.12.21

BANGKOK: Drei Thais wurden am Freitag positiv auf die Covid-19-Variante Omikron getestet, nachdem sie von ihrer jährlichen Pilgerreise nach Mekka in Saudi-Arabien über das „Phuket Sandbox“-Modell nach Thailand zurückgekehrt waren.

Dr. Muhammad Labaiji, stellvertretender Direktor des Khok-Pho-Krankenhauses in Pattani im tiefen Süden des Landes, der ebenfalls an der Reise teilgenommen hatte, sagte am Sonntag gegenüber der thailändischen Tageszeitung „The Nation“, dass drei Omikron-Infektionen nachgewiesen wurden, nachdem 137 Thais aus Mekka in ihr Heimatland zurückgekehrt waren.

Alle drei Patienten wurden in das Khok-Pho-Krankenhaus in Pattani verlegt.

Die „Umrah“, eine „kleinere Pilgerfahrt“ ist im Vergleich zur Hadsch nicht obligatorisch und dauert in der Regel bis zu 15 Tage in Mekka – der heiligsten Stadt des Islam.