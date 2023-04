Foto: Really Cool Airlines

BANGKOK: Thailand wird in diesem Jahr drei neue Fluggesellschaften begrüßen: P80 AIR, Really Cool Air und Landarch Airline. Auch die malaysische Ultra-Low-Cost-Airline MYAirline bereitet eine neue Route in das Land des Lächelns vor.

Laut einem Bericht des thailändischen Nachrichtenportals „Daily News“ haben die drei neuen Fluggesellschaften bei der thailändischen Zivilluftfahrtbehörde (CAAT) bereits Betriebslizenzen beantragt und das Genehmigungsverfahren soll voraussichtlich bis 2024 abgeschlossen sein.

P80 AIR und Really Cool Air werden sowohl inländische als auch internationale Flüge durchführen, während Landarch Airline sich ausschließlich auf Inlandsflüge konzentrieren wird.

Landarch Airline plant, mit einer kleinen 10-sitzigen Maschine Flüge zwischen den einzelnen Provinzen in einer bestimmten Region anzubieten, angefangen vom Süden bis hin zum Norden Thailands. Die Fluggesellschaft wird ihren Sitz in den Provinzen außerhalb Bangkoks haben und damit die bisherigen Fluggesellschaften unterstützen, die keine Flüge in sekundäre Provinzen anbieten.

P80 AIR hat Prayut Mahagitsiri und Chalermchai Mahagitsiri im Vorstand. Chalermchai ist der CEO der Thoresen Thai Agencies (TTA), die fast fünf Milliarden Baht wert ist. Bei Really Cool Air hingegen sitzt der ehemalige stellvertretende Vorsitzende von Nok Air im Vorstand. „DailyNews“ berichtete auch, dass MYAirline, eine Ultra-Low-Cost-Fluggesellschaft aus Malaysia, ebenfalls an der Eröffnung einer Fluglinie nach Thailand interessiert ist und sich darauf vorbereitet, eine Betriebslizenz bei der CAAT zu beantragen.

In Thailand gibt es derzeit acht große Fluggesellschaften, darunter Bangkok Airways, Nok Air, Thai AirAsia, Thai AirAsia X, Thai Lion Air, Thai Airways, Thai Smile und Thai VietJet Air.

Kürzlich kündigte Piyasawat Amranand, Präsident des Business Rehabilitation Plan von Thai Airways International (THAI), eine Fusion mit Thai Smile Airways und Thai Airways in diesem Jahr an. Die Maßnahme soll Verluste und Betriebskosten reduzieren. Etwa 800 Beschäftigte von Thai Smile werden als Mitarbeiter von Thai Airways übernommen, während das Thai Smile-Logo erhalten bleibt. Das Unternehmen prüft derzeit die Vor- und Nachteile der Fusion, bevor es den Plan dem Gläubigerausschuss vorlegt.