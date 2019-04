Drei Mönche sterben auf Pilgerreise

Von: Redaktion DER FARANG | 10.04.19

PRACHUAB KHIRI KHAN: Drei Mönche starben und vier weitere Menschen wurden teils schwer verletzt, als ihr Wagen auf dem Petchkasem Highway gegen einen Baum prallte.

Die Mönche waren auf einer Pilgerreise. Sie kamen vom Tempel Suan Apithan in Phitsanulok im Norden des Landes und waren zu einem Tempel in Nakhon Sri Thammarat unterwegs. Sie hatten sich nachts in einem Tempel in Cha-am ausgeruht und waren in den frühen Morgenstunden in den Süden aufgebrochen. Der Fahrer sagte aus, er sei am Lenkrad eingeschlafen und habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Nissan-Van prallte im Huay-Yang-Gebiet mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum und wurde total beschädigt. Drei Mönche starben am Unfallort, vier weitere Insassen, darunter zwei Mönche, wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.