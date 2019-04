Von: Björn Jahner | 07.04.19

Blick aufs südostasiatische Dreiländereck am Mekong: Thailand (v.), Myanmar (l.) und Laos (r.). Foto: Jahner

CHIANG RAI: In der Nordprovinz Chiang Rai arbeitet die Provinzverwaltung an der Ausarbeitung eines neuen Tourismuskonzeptes, das Besuchern ermöglichen soll, drei Länder an nur einem einzigen Tag zu besichtigen.Gleichzeitig soll die Bedeutung von Chiang Rai als Tourismusknotenpunkt im Dreiländereck Thailand, Laos und Myanmar erhöht werden.

Zur Umsetzung des Konzepts ist Provinzgouverneur Prajon Prachsakul auf die Kooperation von Stakeholdern aus den beiden Nachbarländern angewiesen, weshalb er bei öffentlichen und privaten Akteuren in Myanmar und Laos für Unterstützung der trinationalen Kampagne wirbt, von der alle drei Länder profitieren sollen.

Das Tourismusprojekt beinhaltet im Kern eine Rundreise auf einer festgelegten Route:

Sie führt vom Startpunkt Chiang Khong über die Vierte Thailändisch-Laotische Freundschaftsbrücke über den Fluss Mekong nach Laos, wo dem Highway R3A folgend die Provinzen Huay Xai, Luang Namtha und Bokeo durchquert werden, bevor der Grenzübertritt nach Myanmar erfolgt, wo es über den R3B Highway durch die Provinzen Keng Tung und Tachilek über den myanmarisch-thailändischen Grenzübergang zwischen Tachilek und Mae Sai zurück nach Thailand geht.

Nachdem die Entwicklung der drei Bezirke Chiang Saen, Chiang Khong und Mae Sai zu Sonderwirtschaftszonen ins Stocken geriet, habe man sich Prajon folgend entschlossen, stattdessen das touristische Potenzial von Chiang Rai auszubauen. Die Drei-Länder-Tour soll besonders chinesische Besucher anziehen.