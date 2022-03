Drei Kosmonauten auf ISS freudig begrÃ¼ÃŸt - in gelb-blauen AnzÃ¼gen

BAIKONUR/WASHINGTON: Inmitten schwerster Spannungen zwischen Russland und dem Westen sind drei Kosmonauten auf der ISS angekommen. Besonders die Farben ihrer Kleidung wurde diskutiert. Was hat es damit auf sich?

Russisch-amerikanische Jubelszenen gibt es derzeit wohl nur im Weltraum. Während es auf der Erde wegen des Ukraine-Krieges schwerste Spannungen gibt, ist eine russische Crew von der Besatzung der Internationalen Raumstation ISS - darunter vier US-Amerikaner - freudig in Empfang genommen worden. Die Arbeitsanzüge der drei Neuankömmlinge sorgten dabei für Aufsehen.

Als Oleg Artemjew, Denis Matwejew und Sergej Korssakow am späten Freitagabend in die ISS schwebten, trugen sie gelbe Overalls mit einigen blauen Aufnähern. Beobachter erinnerte das an die Farben der ukrainischen Flagge.

Russlands Raumfahrtbehörde Roskosmos widersprach aber derartigen Spekulationen. «Im Allgemeinen ist die Wahl darauf zurückzuführen, dass dies die korporative Farbe der Staatlichen Technischen Universität Moskaus ist», sagte Roskosmos-Sprecher Dmitri Strugowez der Nachrichtenseite Gaseta.ru am Samstag. «Und alle drei Besatzungsmitglieder, die gestern auf der Station angekommen sind, sind Absolventen dieser Universität.»

Strugowez fügte hinzu, dass der Kosmonaut Artemjew bereits in der Vergangenheit einen solchen gelb-blauen Anzug getragen habe. Artemjew selbst erklärte die Farbwahl nach Angaben der Agentur Ria Nowosti damit, dass sich in den Lagern viel gelber Stoff angesammelt habe.

Im Internet sorgten die Bilder der drei Russen in gelb-blauen Anzügen für viele Diskussionen. Manche vermuteten, es könnte sich um eine Solidaritätsgeste mit der Ukraine handeln, gegen die Russland seit dem 24. Februar Krieg führt. Andere meinten, es könne umgekehrt eine Anspielung auf die Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim vor acht Jahren durch Russland sein.

Artemjew, Matwejew und Korssakow waren am Freitag mit ihrem Raumschiff vom Typ Sojus MS-21 vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet und hatten rund drei Stunden später an der ISS angedockt. Kurz darauf schwebten sie in die ISS und wurden dort von ihren Kollegen - den Russen Anton Schkaplerow und Pjotr Dubrow, den US-Amerikanern Mark Vande Hei, Thomas Marshburn, Raja Chari und Kayla Barron und dem Deutschen Matthias Maurer - mit Jubel, Umarmungen, Händeschütteln, Klatschen, hochgestreckten Daumen und Erinnerungsfotos empfangen.

«Der Empfang der russischen Sojus-Crew auf der ISS zeigte die Verbundenheit der Astronauten und Kosmonauten über alle politischen Schwierigkeiten hinweg», sagte der frühere Chef der europäischen Raumfahrtbehörde Esa, Jan Wörner, der Deutschen Presse-Agentur. «Das Modell ISS als Symbol der Zusammenarbeit wurde eindrucksvoll bestätigt.» Wörner (67) leitete von 2015 bis Februar 2021 die in Paris ansässige Esa.

Maurer, der am Freitag seinen 52. Geburtstag feierte, hatte im Vorfeld bereits angekündigt, dass er nach dem Andocken die gesamte Crew zu einem Essen einladen wolle. «Ich möchte natürlich das Beste servieren, ein bisschen saarländisches Essen», hatte der gebürtige Saarländer der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Der Astronaut war am 11. November mit drei Kollegen der US-Raumfahrtbehörde Nasa zum Außenposten der Menschheit aufgebrochen. Er ist der zwölfte Deutsche im All, der vierte auf der ISS und soll Ende April zurückkehren.

In der Vergangenheit war anders als diesmal meist ein US-Astronaut oder etwa ein Astronaut der Europäischen Raumfahrtbehörde Esa bei Starts in der Sojus mitgeflogen. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa nutzt seit einiger Zeit wieder US-Raumschiffe zur ISS.

Die wegen des Angriffs auf die Ukraine gegen Moskau verhängten Sanktionen haben auch die Zusammenarbeit zwischen den USA und Russland in der Raumfahrt schwer belastet - auch wenn beide Seiten betonen, die ISS zunächst weiter betreiben zu wollen. Roskosmos hatte zuletzt allerdings die Zukunft der Station nach Auslaufen des Vertrags 2024 offen gelassen. Die Nasa strebt eine Laufzeit bis 2030 an.

Die Besatzung der ISS hat in den kommenden Tagen und Wochen viel Arbeit vor sich: Am Mittwoch soll Maurer als vierter Deutscher zu einem Außeneinsatz aus der ISS aussteigen. Bei dem etwa sechseinhalbstündigen Einsatz rund 400 Kilometer über der Erde soll Maurer zusammen mit seinem US-Kollegen Chari Wartungsarbeiten übernehmen. Chari war bereits am Dienstag mit Kollegin Barron zu einem Außeneinsatz ausgestiegen. Ende März soll der US-Astronaut Vande Hei gemeinsam mit den Kosmonauten Schkaplerow und Dubrow in einer russischen Sojus-Raumkapsel zur Erde zurückkehren.