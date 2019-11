Von: Redaktion DER FARANG | 05.11.19

PATTAYA: Drei Häftlinge, darunter ein Amerikaner, haben am Montag am Provinzgericht auf einen Polizisten geschossen und auf ihn eingestochen und sind dann mit einem Pick-up geflohen.

Der Polizist liegt im kritischen Zustand in einem örtlichen Krankenhaus. Nach Angaben des Gerichts befanden sich die drei, ein Thai, der Amerikaner und dessen thailändische Frau, unter 14 Häftlingen, die vom Gefängnis in Nongplalai zum Gericht gebracht wurden. Nachdem die drei Häftlinge auf dem Hof des Gerichts angekommen waren, waren laute Schreie zu hören, gefolgt von Schüssen. Der Thai hatte auf einen Polizeibeamten geschossen, der Amerikaner mit einem Messer zugestochen. Der Thai forderte sodann das Sicherheitspersonal auf, ihnen Platz für die Flucht zu machen.

Die drei, die gefesselt waren, rannten von der Rückseite des Gerichtsgeländes zum Parkplatz und feuerten ein paar Schüsse in die Luft ab, bevor sie in einen Isuzu-Kleintransporter stiegen und auf der Thepprasit Road flüchteten. Es ist unklar, wie die Häftlinge an Waffe und Messer gekommen waren und ob der Isuzu am Gericht für die Flucht geparkt worden war. Offenbar war die Flucht der drei Häftlinge geplant. Nach Angaben des Gerichts wurde der Thai des Besitzes von 229.800 Methamphetaminpillen und 100 Ecstacy-Tabletten angeklagt. der Amerikaner und dessen thailändische Frau saßen wegen des Besitzes von einem Kilogramm kristallines Methamphetamin oder „Ice“ in Untersuchungshaft.