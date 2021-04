Das Große Vorspeisen-Buffet ist bereits eine kulinarische Attraktion an sich. Im Casa Pascal wird der Genuss in Kombination mit einem Drei-Gänge-Set-Menü getoppt!

PATTAYA: Der erneute Covid-19-Ausbruch und die für dessen Eindämmung erlassenen Beschränkungen im öffentlichen Leben schlagen den Menschen in Pattaya aufs Gemüt. Besonders die Gastronomiebranche treffen Corona-Auflagen hart, so gilt in Restaurants erneut ein Ausschankverbot alkoholischer Getränke.

Doch anstatt Trübsal zu blasen, heißt das Restaurant Casa Pascal an der Second Road in Süd-Pattaya seine Gäste ab sofort dienstags bis sonntags von 17.00 bis 21.00 Uhr zum „Schlemmen gegen den Corona-Blues“ herzlich willkommen – mit einem außergewöhnlichen Drei-Gänge-Menü mit großem Vorspeisenbuffet zum Corona-Sparpreis:

Großes Vorspeisenbuffet

Meeresfrüchte:

Pascals selbstgeräucherter Lachs

Garnelen auf Eis

Garnelen in Knoblauch-Olivenöl

Marinierte Tintenfische

Frische Muscheln mit Vinaigrette

Frische Venusmuscheln mit Petersilie

Wurst & Aufschnitt:

Carpaccio vom Rind

Parmaschinken (DOP 24 Monate)

Italienische Salami

Mortadella

Spanische Chorizo

Landterrine

Geräucherter Schweineschinken

Gebratene Schweinelende mit Sauce tartare

Edelgemüse:

Artischocken

Griechische Oliven

Marinierte Champignons in Olivenöl

Marinierte Aubergine

Marinierte Zucchini

Salat

Drei-Gänge-Set-Menü (serviert an Ihren Tisch)

Wählen Sie aus den folgenden Hauptgerichten:

Australische Rinderlende (150 g)

Mit grüner Pfefferkornsauce, zubereitet und flambiert an Ihrem Tisch

oder

Gegrilltes norwegisches Lachsfilet

Auf Dill- und Weißwein-Sahne-Soße

oder

Filetgulasch Stroganoff

Mit Paprika, Gewürzgurken, Paprika, Zwiebeln

oder

Original ungarisches Rindergulasch

oder

Saltimbocca alla romana (Saltimbocca)

Schweineschnitzel mit Salbei und Parmaschinken

Nachspeisen:

Dessert-Trilogie

Eine süße Überraschung mit drei verschiedenen Desserts

oder

Käseteller

Pascals feine Selektion internationaler Käsesorten

***

Option 1:

Drei-Gänge-Set-Menü & großes Vorspeisenbuffet

1.190 Baht

***

Option 2:

Großes Vorspeisenbuffet & Hauptgang à la carte aus der regulären Speisekarte

700 Baht (Großes Vorspeisenbuffet) + in der Speisekarte aufgeführter Preis für die Hauptspeise

***

Option 3:

Großes Vorspeisenbuffet ohne Hauptgang

990 Baht (nur Großes Vorspeisebuffet / kein Hauptgang)

***

Eine Reservierung unter der Rufnummer 061-643.9969 wird dringend empfohlen.

Das Restaurant Casa Pascal befindet sich an der Second Road in Süd-Pattaya, schräg gegenüber der Royal Garden Plaza und direkt vor dem Ruen Thai Restaurant. Standort auf Google Maps. Mehr erfahren Sie hier.