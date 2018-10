Eine ausgedachte Lügengeschichte könnte drei französische Urlaubern bis zu drei Jahren Haft einbringen. Foto: New Tv

KOH SAMUI: Drei Franzosen, die angeblich von Thais überfallen und ausgeraubt worden waren, wurden von der Polizei wegen Versicherungsbetrugs festgenommen.

Die Touristen im Alter zwischen 25 und 31 Jahren hatten auf der Polizeiwache vorgegeben, am Mittwoch letzter Woche in Lamai von fünf thailändischen Männern auf Motorrädern mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden zu sein. Die Polizei ermittelte und fand heraus, dass die Franzosen, eine Frau und zwei Männer, eine Lügengeschichte aufgetischt hatten. Die angeblich geraubten Wertsachen befanden sich in ihrem Hotel. Das Trio kann bis zu einer dreijährigen Haft verurteilt werden.