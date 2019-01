Von: Redaktion DER FARANG | 17.01.19

Foto: The Nation

PATTAYA: Die Polizei hat drei philippinische Frauen festgenommen, weil sie in der Touristenmetropole angeblich für arme Kinder in Manila Geld gesammelt hatten.

Die Filipina im Alter von 38, 50 und 55 Jahren sammelten Spenden für die Children's Joy Foundation in Bars und Restaurants. Laut Oberst Apichai Krobphet, dem Polizeichef in Pattaya, setzten seine Beamten die drei Frauen auf der Phettrakul Road fest, weil sie ohne Arbeitsgenehmigung illegal Geld gesammelt hatten. Die Polizei stellte zehn Sparbücher und Spenden in Höhe von 5.690 Baht sicher. Die Filipina waren als Touristen nach Thailand eingereist und lebten seit drei Jahren im Königreich.