Von: Redaktion (dpa) | 05.10.23

BANGKOK: Zwei Tage nach den tödlichen Schüssen in einem beliebten Einkaufszentrum in Bangkok hat die Polizei drei Verdächtige festgenommen. Die Männer im Alter zwischen 22 und 45 Jahren sollen dem 14-jährigen Schützen die Waffe und die Munition verkauft haben, berichtete die Zeitung «Bangkok Post» am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei.

Der Jugendliche hatte am Dienstag in der Mall «Siam Paragon» im Zentrum der thailändischen Hauptstadt das Feuer eröffnet und zwei Frauen aus China und Myanmar getötet. Fünf weitere Menschen wurden teils schwer verletzt. Er soll die Schusswaffe online erworben haben.

Der Täter war noch am Tatort festgenommen worden und befindet sich in einer Haftanstalt für Jugendliche. Er soll wegen Mordes angeklagt werden. Berichten zufolge soll er wegen einer geistigen Erkrankung in Behandlung gewesen sein und nun einer psychiatrischen Untersuchung unterzogen werden.

Der Vorfall hatte das Königreich kurz vor dem ersten Jahrestag einer anderen grausamen Gewalttat erschüttert: Am 6. Oktober 2022 hatte ein ehemaliger Polizeibeamter in einer Kindertagesstätte im Nordosten des Landes 36 Menschen getötet, die meisten davon Kinder.