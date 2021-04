Drei deutsche Verwandte bei Trauerfeier für Prinz Philip

Von: Redaktion (dpa) | 17.04.21

STUTTGART/FRANKFURT: An der Trauerfeier für Prinz Philip am Samstag auf Schloss Windsor bei London nehmen auch deutsche Gäste teil: Bernhard Prinz von Baden, Heinrich Donatus Prinz von Hessen und Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg. Mit ihnen ist der im Alter von 99 Jahren gestorbene Ehemann von Königin Elizabeth II. (94) über seine Schwestern verwandt. Wer sind die Gäste aus Deutschland?

Prinz Philip ist ein Großonkel des 50-jährigen Bernhard Prinz von Baden. Der Herzog von Edinburgh - so Philips offizieller Titel - war der Bruder der Markgräfin Theodora (1906 bis 1969), Prinzessin von Griechenland und Dänemark, und Onkel des Markgrafen, wie das Haus Baden mitteilte. Prinz Philip sei seit den 1930er Jahren der Familie und Schloss Salem eng verbunden geblieben. «Ich bin dankbar, als Vertreter unseres Hauses zu Trauerfeier und Beisetzung des Herzogs von Edinburgh nach Schloss Windsor gebeten worden zu sein», ließ der Unternehmer und Winzer mitteilen. «Es bedeutet mir und meiner Familie sehr viel, meinem Großonkel die letzte Ehre erweisen zu dürfen.» Der 50-Jährige liebt es, auf dem Kutschbock zu sitzen - so wie sein sportlicher Großonkel es noch mit fast 100 Jahren getan hat.

Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg ist ein Großneffe von Philips Sohn Prinz Charles. «Prinz Philip war ein wahrhaftiger Gentleman mit großem Humor, unglaublichem Pflichtbewusstsein und breitem Interessensfeld», teilte der 51-Jährige auf seiner Website mit. «Auf seinen 100. Geburtstag im Juni dieses Jahres hatten sich schon alle sehr gefreut.» Der 51-Jährige ist Unternehmer, Chef des Hauses Hohenlohe-Langenburg und unter anderem Vorsitzender des Vereins Burgen, Schlösser, Gärten Baden-Württemberg. Seine Großmutter war die älteste Schwester von Prinz Philip. Mit dem Ehemann der Queen traf er sich mehrmals in der Vergangenheit: «Der Prinz war sehr familiär verbunden mit uns in Langenburg», sagte der 51-Jährige.

Donatus Landgraf von Hessen ist der Großneffe der Queen und Ururenkel des deutschen Kaisers Friedrich III. Der 54 Jahre alte Betriebswirt leitet von Kronberg bei Frankfurt aus die Unternehmen der hessischen Hausstiftung. Der Besitz der Familienstiftung besteht im Wesentlichen aus Immobilien. Der Unternehmer gilt als zurückhaltend und tritt nach eigenen Angaben nicht gern in der Öffentlichkeit auf. Im Jahr 2003 heiratete Landgraf Donatus seine Frau Floria, eine geborene Gräfin von Faber-Castell, deren Familie die berühmte Bleistift-Fabrik in Stein bei Nürnberg betreibt.

Philip wurde 1921 als Prinz von Griechenland und Dänemark und Mitglied des Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg geboren. Seine vier älteren Schwestern heirateten alle deutsche Adelige. Philip besuchte zeitweise die Internatsschule in Salem am Bodensee. Seine Verbindung nach Deutschland wurde wegen des Zweiten Weltkriegs lange Zeit in Großbritannien heruntergespielt. Seine Schwestern waren nicht einmal zur Hochzeit Philips mit Elizabeth 1947 eingeladen.