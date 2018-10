Von: Redaktion DER FARANG | 06.10.18

V.l.n.r.: Sirichok, Theptai und Chavanond. Foto: The Nation

BANGKOK: Drei Politiker der Demokratischen Partei entschuldigten sich am Freitag schriftlich bei der früheren Premierministerin Yingluck Shinawatra dafür, dass sie während ihrer Amtszeit als Ministerpräsidentin im Jahr 2012 sexuell beleidigende Äußerungen gegen sie gemacht hatten.

Sirichok Sopha, Theptai Seanapong und Chavanond Intarakomalyasut hatten den offenen Brief verfasst. Die Politiker bedankten sich bei Yingluck dafür, dass sie angeboten hatte, ihre Verleumdungsklage gegen sie zurückzuziehen. Im Februar 2012 hatten die drei Demokraten einen Begriff mit doppelter Bedeutung verwendet, als sie während eines Fernsehprogramms über die Premierministerin sprachen. Daraus resultierte, dass eine dritte Person Geschlechtsverkehr mit Yingluck hatte. Das Trio kritisierte Yingluck, weil sie versäumt hatte, an einem parlamentarischen Treffen teilzunehmen, und behauptete, sie habe stattdessen jemanden in einem Hotelzimmer getroffen. Das Programm wurde auf dem satellitengestützten Fernsehsender Blue Sky ausgestrahlt, der von einigen demokratischen Politikern betrieben wird.

Die drei Demokraten wurden der Verleumdung für schuldig befunden und zu einem Jahr Gefängnis und einer Geldstrafe von jeweils 50.000 Baht verurteilt. Die Haft wurde für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Das Berufungsgericht bestätigte das Urteil. Die Klägerin legte Berufung gegen das Urteil ein. In ihrem offenen Brief gaben die drei Politiker zu, dass sie Yingluck diffamiert hätten, indem sie unwahre Behauptungen gegen sie gemacht hätten. Sie sagten, dass sie Reue empfänden und sich bei ihr entschuldigten. „Yingluck Shinawatra hat uns verziehen und gesagt, dass sie ihre Berufung zurückziehen werde.“