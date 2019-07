Von: Redaktion DER FARANG | 04.07.19

PATTAYA: Die Polizei hat bei Razzien in drei Bars an der Third Road minderjährige Gäste und Drogenkonsumenten angetroffen.

Kontrolliert wurden die drei Clubs „Samed Chill", „Dependant Bar" und „Makkasan", die nach der Sperrstunde noch geöffnet hatten und Alkohol ausgaben. Die Polizei war Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen, dass die Bars bis zum frühen Morgen geöffnet seien und Lärm verursachten, so dass Bewohner um ihren Schlaf gebracht werden. Die Polizei überprüfte die ID Cards der Gäste und testete alle Besucher auf Drogen. Zwei minderjährige Gäste (unter 20 Jahren) wurden im „Samed Chill“ angetroffen. Die Eigentümer und das Management der drei Clubs werden vor Gericht gestellt. Zudem wird die Betriebsgenehmigung für fünf Jahre ausgesetzt.