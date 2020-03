Von: Redaktion DER FARANG | 13.03.20

BANGKOK: Die Siam Commercial Bank (SCB) ist nach der Kasikorn Bank und der Krungthai Bank das dritte Finanzinstitut, das wegen des Ausbruchs des Covid-19-Virus keine Devisen mehr umtauscht.

Die Bank hat ihre Wechselstuben geschlossen und das Personal 14 Tage zu Hause in Quarantäne geschickt. Die Kasikorn Bank hält ihre Wechselschalter bereits seit dem Wochenende nicht mehr besetzt und hat inzwischen alle Filialen an den beiden Bangkoker Flughäfen Suvarnabhumi und Don Mueang sowie ihre Lounge geschlossen. Die Krungthai Bank teilte mit, dass die Entscheidung getroffen wurde, um ihre Kunden und Mitarbeiter zu schützen. In allen Banken werden aber weiterhin Baht angenommen und ausgegeben.