PATTAYA: Drei Ausländer wurden am Samstag wegen des Verstoßes gegen die Notstandsverordnung festgenommen, als sie beim Schwimmen vor dem Asia Beach am Pratumnak-Hügel aufgegriffen wurden.

Sie verstießen damit gegen die seit Samstag offiziell in Kraft getretende Strandschließung, mit der verhindert werden soll, dass Besucher aus anderen Provinzen oder Bangkok nach Pattaya reisen, um an den Stränden in der Touristenmetropole zu relaxen, was eine hohe Virusverbreitungsgefahr zur Folge haben könntee.

Laut Stadtverwaltung handelte es sich bei den Festgenommenen um einen ukrainischen und zwei russische Staatsbürger. Da sie sich der Aufforderung der Kontrolleure der Stadtverwaltung widersetzten, sich aus dem Wasser heraus an den Strand zu begeben, riefen die Beamten die Polizei zur Hilfe, die die Badegäste festnahm und auf die Wache abführte.

Verstöße gegen die Notstandsverordnung können mit einer Gefängnisstrafe von bis zu einem Jahr und/ oder einer Geldstrafe von 100.000 Baht geahndet werden.

Die Schließung von acht Stränden im Großraum Pattaya gilt bis zum 31. Mai und verbietet auch das Schwimmen. Jedoch wird den Menschen gestattet, auf den Promenaden oder Fußwegen entlang der Strände zu Joggen oder spazieren zu gehen. Geselligkeiten hingegen, z. B. Treffs zum gemeinsamen Essen, Trinken etc., sind auf den Gehwegen und Flaniermeilen an den Stränden strengstens verboten.