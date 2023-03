Foto: The Nation

PHUKET: Touristen in Phuket waren schockiert, als sie letzte Woche am nördlichen Ende vom Strand in Karon schwarzes, übel riechendes Abwasser ins Meer flossen sahen.

Es wurde vermutet, dass das schwarze Wasser aus einer Kläranlage in der Nähe des Nong Harn Sees stammt, woraufhin Beamte der zuständigen Behörden die Anlage inspizierten. Darunter der stellvertretende Bürgermeister von Karon, Wanlop Nadon, der Leiter der Abteilung für öffentliche Arbeiten der Gemeinde Karon, Sanan Rakdam, und der Leiter der Kläranlage der Gemeinde Karon, Chatporn Charoenvej.

Behörden: Stinkendes Wasser ist nur Schlamm

In dem offiziellen Bericht, der nach dem Besuch veröffentlicht wurde, heißt es, dass es sich bei dem schwarzen Wasser in Wirklichkeit um Sedimente handelt, die durch Regen aus den örtlichen öffentlichen Wasserläufen angespült wurden.

„Der Schlamm wurde angeschwemmt, weil die Kanäle seit mehr als 10 Jahren nicht mehr ausgebaggert wurden. Dadurch hat sich das Meer schwarz gefärbt, so dass die Leute dachten, es handele sich um Abwasser“, erklärte Khun Chatporn.

Da der Kanal 10 Jahre nicht ausgebaggert wurde, haben sich Sedimente angesammelt, so die Behörden. Foto: The Nation

Ursprünglich wollte die Gemeinde Karon den Kanal zweimal im Jahr ausbaggern lassen, aber das war nicht möglich, weil der Auftragnehmer die Arbeit aufgegeben hatte, sagte er. Der Auftragnehmer hatte zu einem sehr niedrigen Preis geboten und später festgestellt, dass er nicht über die Runden kam.

Kanal in Karon wurde zehn Jahre nicht ausgebaggert

Die Wasserwege sollen so bald wie möglich ausgebaggert werden, beteuerten die Behörden. Sie beriefen auch ein Treffen mit mehr als 200 lokalen Geschäftsinhabern ein, um sie daran zu erinnern, dass sie unbedingt sicherstellen müssen, dass ihre Abwasserbehandlungssysteme voll funktionsfähig sind.

Nach der Lockerung der Covid-19-Maßnahmen haben viele Betreiber ihre Geschäfte überstürzt wiedereröffnet, so dass viele Systeme nicht zu 100 Prozent funktionierten, so die Beamten.

Abwassersysteme von Betrieben im Visier der Behörden

Die Behörden wollen ihre Kontrollen deshalb verstärken und die Situation genau überwachen. Unternehmen, die unbehandelte Abwässer einleiten, müssen so lange ihren Betrieb einstellen, bis Verbesserungen vorgenommen werden. Mit diesen Maßnahmen soll das Bewusstsein der Bevölkerung für dieses Problem geschärft werden.

„Karon ist eines der beliebtesten Touristengebiete auf Phuket und zieht Naturliebhaber an. Auch wenn Ereignisse wie diese von der Natur verursacht werden, ist uns klar, dass sie das Image der Region stark beeinträchtigen“, betonte Khun Sanan.

„Wenn festgestellt wird, dass Abwässer in öffentliche Gewässer geleitet werden, werden sofortige Maßnahmen ergriffen. Viele Restaurants in der Nähe des Gemeindeamts von Karon wurden angewiesen, zu schließen, bis sie die Renovierung abgeschlossen und die Inspektion bestanden haben.

„Die Gemeinde Karon wird sich um kurzfristige Lösungen bemühen, bevor sie mit den zuständigen Behörden langfristige Pläne schmiedet, um das Vertrauen von Einheimischen und Touristen zu stärken“, versprach Khun Sanan.