PEKING/GENF (dpa) - Jeden Tag kommen mehr am neuen Coronavirus erkrankte Patienten und Todesfälle hinzu. Die Rückholaktionen von Ausländern aus Wuhan laufen. Auch Deutschland plant einen solchen Flug.

Trotz drastischer Maßnahmen steigt die Zahl der Corona-Infizierten in China immer weiter an. Immer mehr Staaten - darunter Deutschland - wollen ihre Staatsbürger aus der besonders stark betroffenen Region um die 11-Millionen-Metropole Wuhan ausfliegen. In Italien sitzen rund 7000 Menschen wegen einem Verdachtsfall auf einem Kreuzfahrtschiff fest.

Die Zahl der Infizierten in China ist am Donnerstag auf 7830 gestiegen, wie das kommunistische Parteiorgan «Volkszeitung» berichtete. 170 Menschen sind an dem Virus gestorben. Der Anstieg ist rasant. Vor zwei Wochen waren erst 40 Fälle gezählt worden. Der Höhepunkt der Epidemie wird frühestens in einer Woche erwartet. Das Virus ist besonders tückisch, weil Infizierte auch schon ansteckend sind, wenn sie noch gar keine Symptome zeigen.

Die Bundesrepublik plant eine Rückholaktion für deutsche Staatsbürger. Wer mit einem Flugzeug aus Wuhan ausgeflogen werden möchte, müsse in Deutschland zwei Wochen in Quarantäne, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Nach bisherigen Schätzungen geht es um rund 90 Bundesbürger. Mitfliegen könne nur, wer symptomfrei sei. Das Flugzeug der Bundeswehr soll in Frankfurt landen. Der Rückholflug war zunächst für Samstag geplant. Sicher war das aber auch am Donnerstag noch nicht. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur lag bis zum frühen Nachmittag noch keine Genehmigung der chinesischen Seite vor.

Wo genau die Passagiere nach der Landung untergebracht werden, werde derzeit noch abgestimmt, sagte Spahn. Immer mehr Ländern fliegen ihre Staatsbürger aus der betroffenen Region aus - oder planen das. Dazugehören unter anderem Belgien, Großbritannien, Japan, Kanada und Ägypten.

Angesichts der raschen Ausbreitung des neuen Coronavirus wollte die WHO am Donnerstag erneut im Notfall-Ausschuss beraten. Bisher hatte sie davon abgesehen, eine «gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite» auszurufen.

Die vier ersten Patienten in Deutschland waren nach Angaben eines behandelnden Arztes in München hingegen symptomfrei und in gutem Zustand. Zudem gibt es hierzulande diverse Verdachtsfälle, bestätigt wurde davon noch keiner.

Die WHO hält die Maßnahmen gegen das Coronavirus in Deutschland für ausreichend. «Deutschland hat wunderbar reagiert: Ein Fall wird erkannt, die Personen werden isoliert, werden behandelt, die Kontakte werden nachverfolgt, es werden die Daten weitergegeben an die WHO», sagte Christian Lindmeier, Sprecher der Weltgesundheitsorganisation im ARD Mittagsmagazin.

Im Hafen der italienischen Stadt Civitavecchia müssen rund 7000 Menschen an Bord des Kreuzfahrtschiffes «Costa Smeralda» ausharren. Eine Touristin aus der chinesischen Sonderverwaltungszone Macao habe Symptome wie Fieber und Atemprobleme gehabt, schrieb die Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag. Die örtlichen Behörden ordneten an, dass die Passagiere zunächst nicht an Land gehen durften. Eine Sprecherin des Unternehmens Costa Crociere sagte, man gehe davon aus, dass auch deutsche Touristen auf dem Schiff seien.

Außerhalb der Volksrepublik sind in rund 20 Ländern etwas mehr als 100 nachgewiesene Infektionen gezählt worden. Darunter sind Thailand, Japan, Singapur, Malaysia, die USA, Finnland, Australien und Südkorea. Neu hinzu kamen am Donnerstag Indien und die Philippinen. Vielfach sind die Infizierten Reisende aus China, aber es kommt auch zu neuen Ansteckungen außerhalb des Landes.

Frankreich meldete eine weitere Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Bei der fünften Erkrankung im Land handele es sich um die Tochter eines erkrankten 80-jährigen Touristen aus China, teilte das Gesundheitsministerium mit. Der Zustand des 80-Jährigen sei ernst, er werde weiter in einem Pariser Krankenhaus behandelt.

In China sagten die Behörden immer mehr Veranstaltungen ab, um Ansammlungen von Menschen zu verhindern. Chinas Fußballverband CFA kündigte am Donnerstag an, die Fußball-Saison des Landes vorerst zu verschieben. So sollen die Gesundheit der Fans und Spieler geschützt werden. Russland riegelte wegen des neuartigen Coronavirus seine Grenze zu China teilweise ab.

Die Krankenhäuser in der schwer betroffenen Provinz Hubei leiden an einem Mangel an Material. Wie der Sprecher der Gesundheitskommission, Mi Feng, vor der Presse in Peking sagte, seien die Produktionskapazitäten hochgefahren worden. Auch seien Maßnahmen ergriffen worden, um den Transport nach Hubei zu beschleunigen. «Die Situation verbessert sich.» Die Behörden in Wuhan bauen zwei Krankenlager in Schnellbauweise, um Patienten zentral unterzubringen. Eins soll nächste Woche fertig werden, das andere wenig später.

Air France streicht alle Flüge von und nach China bis zum 9. Februar

PARIS (dpa) - Die französische Fluggesellschaft Air France streicht wegen des neuartigen Coronavirus alle Flüge von und nach China. Die Linienflüge werden bis zum 9. Februar ausgesetzt, wie Air France am Donnerstag mitteilte. «Ab Freitag, dem 31. Januar, wird Air France mit freiwilligen Besatzungsmitgliedern Sonderflüge von und nach Shanghai und Peking durchführen, um Kunden und Mitarbeitern die sichere Rückkehr zu ermöglichen», hieß es weiter.

Air France hatte bereits in der vergangenen Woche aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Virus alle Direktverbindungen von und nach Wuhan gestrichen. Die chinesische Metropole ist von dem neuartigen Virus besonders betroffen.

Kunden mit einem Ticket für Abflüge am oder vor dem 29. Februar 2020 können nun ihren China-Flug bis zum 31. Mai 2020 ändern oder kostenlos stornieren, so die Airline. Die Lufthansa hatte ihre Linienflüge bereits am Mittwoch gestoppt und war damit Konkurrenten wie British Airways und anderen Airlines gefolgt.

Coronavirus: Volkswagen verlängert Ferien für Fabriken in China

PEKING (dpa) - Der Volkswagen-Konzern setzt seine Produktion in China wegen des Ausbruchs des Coronavirus vorerst weiter aus. Nach den eigentlich bis Montag laufenden Ferien zum chinesischen Neujahrsfest wird die Fertigung des Joint Ventures mit der Shanghai Automotive Group (SAIC) bis mindestens 10. Februar weiter gestoppt, wie das Unternehmen am Donnerstag in Peking mitteilte. Das andere Gemeinschaftsunternehmen mit First Automotive Works (FAW) werde seine Produktion nicht vor dem 9. Februar wieder aufnehmen.

Alles weitere hängt demnach von der Entwicklung der Lungenkrankheit ab: «Das Unternehmen wird die Lage weiter überprüfen, wie sie sich entwickelt - wenn nötig Anpassungen vornehmen», heißt es in der Mitteilung. Die Zulieferungskette funktioniere wie geplant, wenn die Produktion wieder aufgenommen werde - ähnlich blieben die geplanten Lieferungen an die Kunden unverändert.

Zahl der Virus-Fälle in China steigt auf 7.830

PEKING (dpa) - Die Zahl der Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus in China ist auf 7.830 gestiegen. Das berichtete das kommunistische Parteiorgan «Volkszeitung» am Donnerstagabend Ortszeit. Die Todesfälle standen unverändert bei 170.

Da lokale Stellen im Kampf gegen die Ausbreitung der Lungenkrankheit mancherorts Straßensperren errichten, appellierte das Pekinger Transportministerium an die Behörden, den reibungslosen Verkehr aufrechtzuerhalten. Straßenblockaden ohne Genehmigung seien illegal.

Es könne Kontrollen mit Fiebermessungen an Autobahnauffahrten, Raststätten oder Provinzgrenzen und auf Landstraßen geben, aber Straßen dürften nicht einfach gesperrt werden, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua aus der Anweisung.

Coronavirus: Russland schließt Grenzübergänge zu China

MOSKAU (dpa) - Russland riegelt wegen des neuartigen Coronavirus seine Grenze zu China teilweise ab. Sie verläuft vor allem im Osten Russlands. Der russische Regierungschef Michail Mischustin ordnete am Donnerstag die Schließung zahlreicher Grenzposten an, wie die Regierung in Moskau mitteilte. «Bisher wurde in Russland kein einziger Fall dieser gefährlichen Krankheit registriert», sagte demnach der neue Ministerpräsident bei einer Regierungssitzung. «Aber wir müssen alles tun, um unsere Bevölkerung zu schützen.»

Die Beschränkung des Verkehrs solle nur vorübergehend sein, heißt es in einem von der Regierung veröffentlichten Dokument. Betroffen seien 16 Grenzübergänge für den Auto- und Zugverkehr. Die Schließung solle in der Nacht zum Freitag erfolgen. Einige Grenzübergänge im äußersten Osten des Landes waren bereits geschlossen worden.

Russland hatte zuletzt an der rund 4.200 Kilometer langen Grenze zu China Einreisende mit Temperaturmessungen kontrolliert und zusätzlich befragt. Zudem verfügte das Bildungsministerium, dass chinesische Studenten in Russland bis Anfang März Ferien haben.

Auch in der Hauptstadt Moskau haben die Befürchtungen vor einer Übertragung erste Auswirkungen. So sagte die US-Fastfoodkette McDonald's eine geplante Rekordaktion zum 30-jährigen Bestehen in Russland ab. Der Konzern wollte mit einer Sonderaktion mehr als 30.000 Menschen anlocken.

Chinas Unternehmen spenden: Jack Mas Stiftung gibt 13 Millionen Euro

PEKING (dpa) - Große chinesische Unternehmen haben Millionen für den Kampf gegen die Lungenkrankheit gespendet. Nachdem seine Online-Handelsplattform Alibaba bereits mit einer Milliarde Yuan (130 Millionen Euro) einen Fonds für medizinische Mittel geschaffen hat, spendete der Gründer und reichste Chinese Jack Ma über seine Stiftung weitere 100 Millionen Yuan (13 Millionen Euro), wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag berichtete.

Auch das Internetunternehmen Tencent von Pony Ma hat bereits 300 Millionen Yuan (39 Millionen Euro) gespendet, um Gesichtsmasken, Desinfektionsmittel und medizinische Güter zu kaufen, berichteten chinesische Staatsmedien. Ferner gab ByteDance, das für seine Online-Plattform Toutiao bekannt ist, 200 Millionen Yuan (26 Millionen Euro) als humanitäre Hilfe für die medizinischen Kräfte in den Krankenhäusern an das chinesische Rote Kreuz.

CORONAVIRUS UND BILL GATES: Falschbehauptungen im Umlauf

Im Internet kursieren wilde Spekulationen über die Herkunft des Coronavirus. So soll einer der reichsten Männer der Welt verantwortlich sein. Ein Faktencheck.

BERLIN (dpa) - Seit Wochen hält der Erreger einer neuen Lungenkrankheit die Welt in Atem. Mit der derzeitigen Ausbreitung des Coronavirus werden im Netz massiv falsche Theorien verbreitet. Besonders im Fokus: die Stiftung von Microsoft-Gründer Bill Gates. Die Deutsche Presse-Agentur hat zwei Behauptungen gecheckt:

BEHAUPTUNG I: Ein von der Gates-Stiftung unterstütztes Institut hält ein Patent auf das aktuelle Coronavirus.

BEWERTUNG: Dafür gibt es keinerlei Anhaltspunkte.

FAKTEN: Erste Infektionen der aus China stammenden Lungenkrankheit werden im Dezember 2019 bekannt. Es wird davon ausgegangen, dass das dafür verantwortliche Coronavirus in der Form 2019-nCoV auf einen Markt in der Millionenstadt Wuhan zurückgeht.

Artikel im Netz und Nutzer in sozialen Medien stellen die Mutmaßung auf, das Virus habe keinen natürlichen Ursprung, sondern stehe in Verbindung mit Gates. Dessen Stiftung soll etwa die Entwicklung des Erregers finanziert haben.

Als angeblicher Beweis dafür wird vielfach ein Patent vorgebracht, das 2015 vom Pirbright Institut angemeldet wurde. Zu den Finanzierern dieser wissenschaftlichen Einrichtung gehört neben dem britischen Umweltministerium, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der EU-Kommission auch die Bill und Melinda Gates Stiftung.

Es gibt tatsächlich ein Patent von 2015 mit dem Titel «Coronavirus» des Pirbright Instituts. Allerdings handelt es sich um ein Patent zur Impfstoffentwicklung gegen ein Geflügelvirus. Diese Forschungen haben nichts mit der derzeitigen Ausbreitung zu tun. Der aktuelle Erreger 2019-nCoV gehört auch zur Familie der Coronaviren. Weitere sind etwa das Sars- und das Mers-Virus.

In der Immunologie ist es üblich, dass Forscher das Erbgut von Krankheitserregern verändern, um sie weniger gefährlich zu machen. Diese eignen sich dann zur Herstellung von Impfstoffen. Darin sind Bruchstücke von Viren oder die Erreger selbst in abgeschwächter Form vorhanden. Der geimpfte Organismus soll Abwehrmechanismen gegen die Viren entwickeln.

Nach Angaben des Europäischen Patentamts (EPA) beinhaltet ein Patent keine Erlaubnis, «eine Erfindung zu benutzen, in den Verkehr oder - wie im Fall von Medikamenten - auf dem Markt zu bringen», teilte ein EPA-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. «Dies regeln andere Gesetze.»

Gates ist häufig Zielscheibe von Verschwörungstheoretikern. Vor allem Impfgegner arbeiten sich an dem US-Multimilliardär ab. Die Gates-Stiftung finanziert weltweit unter anderem Gesundheitsprojekte, darunter auch Impfprogramme.

BEHAUPTUNG II: Die Gates-Stiftung soll Wochen vor dem aktuellen Coronavirus-Ausbruch 65 Millionen Tote prognostiziert haben.

BEWERTUNG: Das ist falsch.

Am 18. Oktober 2019 hält ein ranghohes Expertengremium in New York die Simulationsübung «Event 201» ab. Veranstalter sind das Johns Hopkins Center for Health Security, das Weltwirtschaftsforum und die Gates-Stiftung. Die Übung hat nach Angaben der Veranstalter das Ziel, die Einsatzbereitschaft von Behörden und privaten Organisationen im Falle einer weltweiten Epidemie (Pandemie) zu verbessern, um größere Schäden für Wirtschaft und Bevölkerung zu verhindern.

Vergangene Woche widerspricht das Johns Hopkins Center den Behauptungen, man habe im Oktober einen bevorstehenden Virus-Ausbruch vorhergesagt oder 65 Millionen Tote durch das aktuelle Coronavirus «prognostiziert». Vielmehr habe man für die Veranstaltung ein Szenario entworfen. Darin ging man von einer Gesamtzahl von 65 Millionen Toten aus, wenn keine Abwehrmaßnahmen gegen eine Pandemie weltweit koordiniert werden würden.

Coronavirus-Verdacht auf Kreuzfahrtschiff in Italien

ROM (dpa) - Wegen des Verdachts auf das Coronavirus sitzen Tausende Passagiere an Bord eines Kreuzfahrtschiffes im Hafen der italienischen Stadt Civitavecchia fest. Wie die Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag schrieb, sollen insgesamt rund 7.000 Menschen an Bord der «Costa Smeralda» sein. Eine Touristin aus der chinesischen Sonderverwaltungszone Macao habe Symptome wie Fieber und Atemprobleme gehabt, wie auch ein Sprecher der Reederei bestätigte. Sie und ihr Mann waren laut Medien am 25. Januar am Flughafen in Mailand angekommen. Die Frau sei auf dem Schiff medizinisch versorgt und isoliert worden. Die Ergebnisse eines Virustests wurden für den Nachmittag erwartet, ihr Mann habe kein Fieber. Die örtlichen Behörden ordneten an, dass die Passagiere zunächst nicht an Land gehen durften.

Das Ehepaar hat die Kreuzfahrt den Berichten nach in der Hafenstadt Savona in Ligurien begonnen. Das Schiff habe auf der regulären Tour durchs westliche Mittelmeer in Marseille, Barcelona und Palma de Mallorca Station gemacht, bevor es Civitavecchia anlief. Von dort erkunden die Schiffsreisenden in der Regel die italienische Hauptstadt Rom. Italien ist ein bei Chinesen beliebtes Reiseland.