BANGKOK: Am Donnerstag (5. Oktober 2023) verkündete Thailands stellvertretender Premierminister und Innenminister Anutin Charnvirakul eine drastische Verschärfung der Waffenpolitik. In seiner Ankündigung betonte er, dass künftig ausschließlich Amtsträger im Besitz von Schusswaffen sein dürfen, während jeglicher Besitz von Waffen durch die Zivilbevölkerung, einschließlich Imitationswaffen wie Luftdruckpistolen, untersagt wird.

Nach dem tödlichen Amoklauf eines 14-jährigen Thailänders im Einkaufszentrum Siam Paragon in Bangkok am Dienstag (3. Oktober 2023), bei der zwei Ausländer ums Leben kamen und fünf weitere verletzt wurden, leitete der stellvertretende Premierminister am Donnerstag eine Sitzung zur Überprüfung der Gesetze zum Waffenbesitz in Thailand.

An der Sitzung nahmen mehrere hochrangige Beamte teil, darunter der Generaldirektor des Ministeriums für Provinzverwaltung Attasit Samphanrat.

Anutin teilte mit, dass er beschlossen habe, Attasit damit zu beauftragen, die Vorschriften für den Gebrauch von Schusswaffen und anderen Waffen zu überprüfen und ihm Bericht zu erstatten, um festzustellen, welche Vorschriften überarbeitet werden müssen.

Er betonte, dass er es nicht zulassen werde, dass normale Menschen eine Genehmigung für den Besitz einer Feuerwaffe erhalten, auch nicht für Imitationen wie Luftdruckwaffen oder Schreckschusspistolen, da diese gefährlich seien und reguliert werden müssten,

„Nur Beamte sollten die Erlaubnis haben, Feuerwaffen zu besitzen“, bekräftigte er.

Der 14-jährige Schütze benutzte Berichten zufolge eine modifizierte Schreckschusspistole. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Teenager auch andere Waffentypen besaß, darunter ein M-16-Gewehr und Munition. Anutin wies darauf hin, dass Personen unter 18 Jahren nicht an Schießsportaktivitäten teilnehmen sollten. Jeder, der in einem Schießstand eine Waffe benutzt, muss sie dort abgeben. Das Mitführen von Waffen außerhalb des Trainingslagers sei nicht erlaubt, so Anutin.

Laut einem Bericht des Swiss Small Arms Survey aus dem Jahr 2017 verfügt Thailand mit über 10,3 Millionen Waffen über die meisten Waffen in der ASEAN. Vier Millionen davon sind illegal.