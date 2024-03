Von: Redaktion DER FARANG | 13.03.24

BURIRAM: Ein thailändischer Mann überlebte am Wochenende eine Attacke eines asiatischen Schwarzbären. Das Ereignis trug sich im Wildschutzgebiet Dong Yai in der Provinz Buriram zu, als der Mann Ameiseneier suchte. Seine Frau teilte die dramatischen Details des Vorfalls.

Ein thailändischer Mann entkam nur knapp einem Angriff durch einen asiatischen Schwarzbären, während er im Dong Yai Wildschutzgebiet in der Provinz Buriram nach Ameiseneiern suchte. Seine Frau, die 56-jährige Warn Chernprakone, berichtete am letzten Sonntag über den Vorfall und erklärte, dass ihr 60-jähriger Ehemann, Phumin Joysaku, morgens in den Wald gegangen war, um nach Ameiseneiern zu suchen. Diese Eier und Larven der Webervögel sind in Thailand als Khai Mod Daeng bekannt.

Warn erzählte weiter, dass Phumin gegen 12 Uhr mittags anrief, um mitzuteilen, dass er vom Bären angegriffen worden sei und Hilfe benötige. Sie eilte mit einigen Nachbarn zur Unglücksstelle und fand Phumin blutüberströmt und mit schweren Verletzungen an Armen und Beinen am Boden sitzend vor.

Mutige Verteidigung im Angesicht der Gefahr

Phumin wird derzeit im Krankenhaus Non Din Daeng behandelt und sein Zustand ist stabil. Während eines Interviews mit den Medien offenbarte Phumin, dass der Angriff in der Nähe von Khao Luk Chang im östlichen Teil des Dong Yai Wildschutzgebiets stattfand. Laut Phumin sammelte er Ameiseneier, als er spürte, wie sich ein Tier von hinten näherte. Als er sich umdrehte, stand er dem Bären gegenüber, der sofort nach seinem Arm schlug, sein Bein biss und ihn wegzog.

Der Verletzte erklärte, er habe ein Messer gezückt, um den Bären einzuschüchtern und habe das Tier dabei möglicherweise unbeabsichtigt verletzt. Durch das Aufsehen ließ der Bär von ihm ab und floh in den dichten Wald. Phumin äußerte Reue und sagte, er habe nicht die Absicht gehabt, den Bären zu verletzen, aber er habe sich verteidigen müssen.

Wissenswertes über den asiatischen Schwarzbären

Ihr Nachbar, der 65-jährige Khamkhian Sornpanya, enthüllte, dass andere in der Gemeinde dem Bären zuvor begegnet waren und glaubten, dass es derselbe Bär sei, der Phumin angegriffen hatte. Die Einheimischen waren über das aggressive Verhalten des Bären überrascht, da er zuvor niemandem in der Gegend eine Bedrohung dargestellt hatte.

Der Direktor des Schutzgebiets, Aomsuan Raksat, berichtete, dass es sich bei dem Bären wahrscheinlich um einen weiblichen asiatischen Schwarzbären mit einem Gewicht von etwa 100 Kilogramm handelte. Die Behörden beobachteten, wie der Bär und seine Jungen zuvor in der Nähe des Schauplatzes Wasser tranken und genossen. Somsuan forderte die Einheimischen auf, die Anwesenheit wilder Tiere in der Nähe von Gemeinschaftsgebieten den Behörden zu melden. Sie würden diese tiefer in den Wald drängen, um die Sicherheit von Tieren und Menschen zu gewährleisten.