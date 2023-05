Von: Björn Jahner | 06.05.23

Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet spricht auf dem öffentlichen Forum in der Chumsai-Gemeinde am vergangenen Mittwoch. Bild: PR Pattaya

PATTAYA: Bürgermeister Poramet Ngampichet nahm sich den zunehmenden Beschwerden einiger Anwohner über die verzögerten Drainagearbeiten entlang der Lieb Tang Rodfai Road an. Auf einer öffentlichen Sitzung am Mittwoch (3. Mai 2023) in der Chumsai-Gemeinde informierte der Bürgermeister über die Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Projekts und bot den Anwohnern die Möglichkeit, ihre Sorgen und Beschwerden über die Infrastruktur und die Dienstleistungen der Stadt zu äußern.

Die meisten Beschwerden der Bürger betrafen die sich verzögernde Fertigstellung der Straßenbauarbeiten entlang der Umgehungsstraße entlang der Bahnlinie. Sie brachten ihre Frustration über die anhaltenden Überschwemmungen auf der Lieb Tang Rodfai Road zum Ausdruck, die eigentlich längst durch den Bau eines neuen Drainagesystems behoben werden sollen, sowie über die ständigen Bauarbeiten, Staus und Umleitungen, die dadurch verursacht werden. Bürgermeister Poramet verteidigte dennoch das Projekt und erklärte, dass es das Problem des von Nong Prue nach Pattaya fließenden Wassers lösen würde. Auf die Frage nach dem Zeitplan für das Projekt antwortete er jedoch, dass die Arbeiten mindestens bis Oktober auf Eis liegen würden.

Der Bürgermeister führte die Verzögerungen auf schlechte Planung und mangelnde Koordinierung mit der State Railway of Thailand (SRT) zurück. Infolgedessen stießen die Drainagebauer auf Konflikte mit den Plänen für den Hochgeschwindigkeits-Bahnhof der SRT. Die Rohre müssen nun neu verlegt werden, um das Wasser in den Nok-Yang-Kanal zu leiten, aber die Mittel für diese Anpassung werden erst im neuen Haushaltsjahr, das am 1. Oktober beginnt, zur Verfügung stehen. Folglich wird das Projekt weiterhin Rückschläge erleiden, und die Eisenbahnstraße wird deshalb auch in den nächsten Monaten unter Überschwemmungen leiden.

Bürgermeister Poramet wies auch darauf hin, dass das von der Stadt beauftragte Bauunternehmen aufgrund der Rohrleitungsführung und des Arbeitskräftemangels im Verzug ist. Er versicherte den Anwohnern, dass die Stadt weiterhin Bußgelder gegen die Baufirma verhängt und darauf drängt, dass das Projekt fertiggestellt wird. Allerdings scheinen diese Bemühungen bisher nur minimale Auswirkungen zu haben. Daher müssen sich die betroffenen Einwohner bis auf weiteres in Geduld üben.