Von: Björn Jahner | 17.07.20

PATTAYA: Wie bereits in den Vormonaten kontrollierte Pattayas Vizebürgermeister Banlue Kullavanijaya am 30. Juni wieder höchstpersönlich den Baufortschritt des neuen Drainagesystems zum Hochwasserschutz in der Sawangfa Road in Naklua.

Aufgrund der Bauarbeiten ist die Straße ab der T-Kreuzung zur Naklua Road an der Numchai-Filiale bis zur Pizza-Hut-Filiale an der Abzweigung zum Banglamung Hospital bereits seit mehreren Monaten für den Verkehr komplett gesperrt. Dem Vizebürgermeister folgend seien die Bauarbeiten jedoch enorm vorangeschritten. Gegenüber der Presse zeigte sich Khun Banlue insgesamt zufrieden mit dem Baufortschritt und betonte, dass ihm das verantwortlich zeichnende Bauunternehmen zugesichert habe, den Fertigstellungsprozess weiter zu beschleunigen. Bis es jedoch soweit ist, rät er allen Verkehrsteilnehmern, den Baustellenbereich weiträumig zu umfahren.