BANGKOK: Von einem 15 Meter hohen aufblasbaren Bären bis hin zu einem aus 150 Einzelteilen bestehenden Drachen: In einem Einkaufszentrum am Chao-Phraya-Ufer in Bangkok können aktuell die verschiedensten Arten von lokalen und internationalen Flugdrachen bestaunt werden.

Im Einkaufszentrum Terminal 21 Rama 3 (Karte) findet noch bis Sonntag (28. Mai 2023), täglich von 16.00 bis 21.00 Uhr, das „Kite Festival“ statt. Den Besuchern wird ein spektakuläres, farbenfrohes Erlebnis geboten. Der Eintritt für die große Drachenschau kostet 50 Baht.

Foto: Terminal 21 Rama 3

Zu den Höhepunkten gehören ein 15 Meter großer rosa Bär und ein 12 Meter großes grünes Thai-Monster namens Hayuk. Das Monster wurde von einem thailändischen Meister im Drachenfliegen entworfen und wird zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gezeigt, so die Organisatoren.

Foto: Terminal 21 Rama 3

Neben einem aufblasbaren Wal und einem Goldfisch gibt es auch einen 7 m großen aufblasbaren Beagle namens Puppy, der von einem ausländischen Team eingereicht wurde.

Foto: Terminal 21 Rama 3

Zusätzlich zu der Ausstellung außergewöhnlicher Flugrachen werden Drachen-Flug-Shows veranstaltet, u.a. mit Vierleiner- und Zweileiner-Lenkdrachen.

Foto: Terminal 21 Rama 3

Für diejenigen, die Drachen kaufen möchten, gibt es eine Marktmeile im zweiten Stock und am River Square. Zuvor hatte am vergangenen Wochenende ein Team professioneller Drachenflieger aus Singapur, die „Sky Dancers by Go Fly Kite“, den nächtlichen Himmel mit seinen LED-beleuchteten Drachen erhellt.

Mehr erfahren Sie auf Facebook unter Terminal 21 Rama 3 Shopping Mall.