Dpa-Tagesvorschau Europadienst für Montag, 02. Mai 2022

Politik

Hauptthemen

Kiew/Moskau/Berlin Weitere Entwicklung im Ukraine-Krieg + Lage in Kampfgebieten

* Einzelmeldungen * Zusammenfassung Dies passierte in der Nacht - bis 05:00 - ca. 50 Zl. * Gesamtzusammenfassung - bis 15:00 - ca. 65 Zl.

+++ Ukraine;Russland;International;Konflikte;Krieg; +++

Weitere Themen

Berlin Indiens Regierungschef Modi besucht Deutschland + 1300 Begrüßung Modis durch Bundeskanzler Olaf Scholz mit militärischen Ehren + 1350 Familienfoto + 1400 Plenarsitzung der 6. Deutsch-Indischen Regierungskonsultationen + 1535 Vertragsunterzeichnung und Presseunterrichtung Scholz/Modi

* Einzelmeldungen

+++ Deutschland;Indien;Regierung;Diplomatie; +++

Budapest Erste Sitzung des neuen ungarischen Parlaments Bei der Wahl am 3. April holte Ministerpräsident Viktor Orban mit seiner rechtsnationalen Fidesz-Partei wieder eine Zweidrittelmehrheit. Orban soll Mitte Mai erneut zum Regierungschef gewählt werden. In der EU ist er umstritten, weil er in bisher zwölf Jahren Demokratie und Rechtsstaatlichkeit abgebaut hat.

* Meldung - 14:00

+++ Ungarn;Parlament;Regierung; +++

London Geburtstag der britischen Prinzessin Charlotte Die Tochter von Prinz William und Herzogin Kate wird sieben Jahre alt.

+++ Großbritannien;Adel;Monarchie; +++

Berlin - 11:30 Regierungs-Pk

* Einzelmeldungen nach Nachrichtenwert

+++ Deutschland;Bundesregierung; +++

Wirtschaft

Hauptthemen

Brüssel - 15:00 Sondertreffen der EU-Energieminister Die Energieminister kommen zu einem außerordentlichen Treffen zusammen, um über die Energiesituation der EU im Kontext des Ukraine-Kriegs zu sprechen. + vorauss. 1800 Pk

* Vorausmeldung - am Sonntag bis 17:30 - ca. 20 Zl. * Einzelmeldungen * Zusammenfassung - bis 20:00 - ca. 40 Zl.

+++ Europa;Russland;Ukraine;Energie;Konflikte;Krieg; +++

Weitere Themen

Frankfurt/M. - 10:00 Online-Pk KfW zur Vorstellung des «Internationalisierungsberichts 2022» mit KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. Der Bericht beleuchtet, wie die internationalen Aktivitäten des deutschen Mittelstands in den vergangenen zwei Jahren konkret von Corona-Pandemie und Lieferengpässen betroffen waren und wie die kleinen und mittleren Unternehmen die aktuelle Lage im Frühjahr 2022 einschätzen.

* Meldung - bis 12:00 - ca. 25 Zl.

+++ Deutschland;International;Russland;Ukraine;Mittelstand;Konjunktur;Konflikte;Krieg; +++

Panorama

Portugal Die Hoffnung bleibt - 15 Jahre nach Maddies Verschwinden (zum 3. Mai) Auch nach 15 Jahren bleibt das mysteriöse Verschwinden der kleinen Maddie McCann international von großem Interesse. Seit fast zwei Jahren dreht sich dabei fast alles um einen Mann aus Deutschland.

* KORR-Bericht Wiederholung - bis 08:00 - ca. 111 Zl.

+++ Portugal;Großbritannien;Kriminalität;Kinder; +++

Bergsteiger sucht sichere Route auf den Mount Everest Wer den Mount Everest besteigt, geht an Leichen vorbei - an anderen Bergsteigern, die es nicht geschafft haben und nie geborgen wurden. Nun will ein Bergsteiger-Team eine sicherere Route zur Spitze finden. Aber einige sind skeptisch.

* KORR-Bericht - bis 09:00 - ca. 60 Zl.

+++ Nepal;Freizeit;Natur; +++

International Fest des Fastenbrechens (bis 04.05.) Mit dem Fest des Fastenbrechens findet der Fastenmonat Ramadan seinen Abschluss. Im neunten Monat des islamischen Mondkalenders dürfen fromme Muslime von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang nicht essen, trinken, rauchen und keinen Geschlechtsverkehr haben. Aufgrund verschiedener Berechnungsgrundlagen, kann das Datum immer um einen Tag variieren.

* Vorausmeldung - am Sonntag bis 17:30 * Meldung - bis 12:00 * Zusammenfassung - bis 15:00 - ca. 45 Zl.

+++ International;Religion;Brauchtum;Feste; +++

New York - 23:30 Met Gala Benefiz-Veranstaltung anlässlich der Ausstellung «In America: An Anthology of Fashion» (zweiter Teil) zum 75-jährigen Bestehen des Costume Institute am Metropolitan Museum. Der erste Teil «In America: A Lexicon of Fashion» wurde im September 2021 eröffnet.

* Meldung - am Dienstag bis 05:00 - ca. 20 Zl. * Zusammenfassung als Autorenbericht - am Dienstag bis 06:00 - ca. 40 Zl.

+++ USA;Mode;Karitatives;Ausstellungen;Gesellschaft; +++

Stockholm Norwegisches Kronprinzenpaar besucht Schweden (bis 04.05.) Bei dem offiziellen Besuch werden Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit von Schwedens Thronfolgerin Victoria und ihrem Mann Prinz Daniel empfangen. Eines der Themen des dreitägigen Besuchs soll die Entwicklung der Industrie hin zu mehr Nachhaltigkeit sein.

* Berichterstattung in den Diensten: Bildfunk

+++ Schweden;Norwegen;Adel;Leute;Monarchie; +++

Wissenschaft

Zum Muttertag am 8. Mai: «Mythos Bindung»: Ein Kind braucht mehr als nur die Mutter

* KORR-Bericht

+++ Deutschland;Familie;Wissenschaft; +++

Kultur

München Zum 80. Geburtstag des Kabarettisten Gerhard Polt am 7.5.

* Meldung - bis 04:15 - ca. 33 Zl. * KORR-Bericht - bis 06:00 - ca. 60 Zl.

+++ Bayern;Deutschland;Leute;Fernsehen;Theater;Film; +++

New York Vor dem 85. Geburtstag des Schriftstellers Thomas Pynchon am 8.5.

* Porträt - ca. 55 Zl.

+++ USA;Literatur; +++

Voraussichtlich ohne Berichterstattung

Luxemburg Auftakt der mündlichen Verhandlung um Milliarden-Bußgeld für Google. Mit Beschluss vom 20. März 2019 ("Google Search [AdSense]") verhängte die Kommission gegen Google eine Geldbuße in Höhe von 1,49 Milliarden Euro wegen Missbrauchs einer beherrschenden Stellung auf dem Markt der Online-Werbung. Google und Alphabet haben diesen Beschluss vor dem Gericht der EU angefochten.

+++ Luxemburg;Internet;Werbung; +++

Straßburg - 17:00 Plenarsitzung des Europäischen Parlaments u.a. mit Debatte über EU-Wahlrechtsreform Auf der Tagesordnung des Parlaments steht unter anderem eine Aussprache über die geplante Reform des EU-Wahlrechts und die Zusammenarbeit von Europol mit privaten Dienstleistern. Außerdem soll über Fischerei, Bio-Landwirtschaft und die Verfolgung von Minderheiten gesprochen werden.

+++ Europa;EU;Parlament;Wahlen; +++