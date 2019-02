Dortmund nach 0:0 in Nürnberg nur noch drei Punkte vor FC Bayern

NÜRNBERG (dpa) - Spitzenreiter Borussia Dortmund ist im Montagsspiel der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Nürnberg nicht über ein 0:0 hinausgekommen.



Der BVB hat damit nur noch drei Punkte Vorsprung vor Verfolger FC Bayern München. Obwohl die Nürnberger auch im 16. Bundesligaspiel nacheinander nicht gewinnen konnten, zeigte der Club nach der Trennung von Trainer Michael Köllner und Sportvorstand Andreas Bornemann aufsteigende Tendenz, bleibt aber Tabellenletzter. Für Nürnbergs Interimscoach Boris Schommers und seinen Assistenten Marek Mintal war das Remis ein gelungener Einstand.

Bayern trainieren mit Coman - Angeschlagener Goretzka setzt aus

LIVERPOOL (dpa) - Der angeschlagene Fußball-Profi Kingsley Coman hat am Montagabend in Liverpool am Abschlusstraining des FC Bayern München im Anfield-Stadion teilgenommen.



Der 22 Jahre alte Franzose wirkte zumindest in den ersten 15 Minuten mit, die für die Medien zugänglich waren. Trainer Niko Kovac hatte zuvor angekündigt, dass Coman am Dienstagabend nur dann im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auflaufen werde, wenn er schmerzfrei sei. Neben Franck Ribéry, der nach Vaterfreuden erst am Montagabend in Liverpool erwartet wurde, fehlte bei der Übungseinheit des deutschen Rekordmeisters auch Leon Goretzka. Der Nationalspieler klagt über eine Reizung im Sprunggelenk des rechten Fußes und wurde geschont. Der Mittelfeldspieler soll aber am Dienstag in der Startelf stehen.

Manchester United nach 2:0 bei Chelsea im Viertelfinale des FA-Cups

LONDON (dpa) - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat im FA-Cup das Viertelfinale erreicht und seine starke Form in den nationalen Wettbewerben erneut unter Beweis gestellt.



Manchester siegte am Montag 2:0 beim Titelverteidiger FC Chelsea und erreichte damit als letztes Team die Runde der letzten Acht. Ander Herrera in der 31. Minute und der französische Weltmeister Paul Pogba in der 45. Minute sorgten schon in der ersten Halbzeit jeweils per Kopf für die Tore der Mannschaft von Interimstrainer Ole Gunnar Solskjaer.

Tagesbestzeit und Rundenmarathon für Vettel beim Formel-1-Testauftakt

BARCELONA (dpa) - Sebastian Vettel hat am ersten Tag der Formel-1-Tests für die neue Saison die Bestzeit aufgestellt.



Für seine schnellste Runde auf dem 4,655 Kilometer langen Grand-Prix-Kurs bei Barcelona benötigte der gebürtige Heppenheimer am Montag in seinem neuen Ferrari 1:18,161 Minuten. Vettel, der mit 169 auch klar die meisten Runden drehte, hatte sich damit bereits in der ersten Tageshälfte auf Rang eins gesetzt. Auch Titelverteidiger Lewis Hamilton konnte ihn nicht verdrängen. Der 34 Jahre alte Brite steuerte am Nachmittag den neuen Mercedes und reihte sich mit über zwei Sekunden Rückstand auf Vettel auf Platz neun ein.

Djokovic und Biles gewinnen Laureus World Sports Awards

MONTE CARLO (dpa) - Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic und die viermalige Turn-Olympiasiegerin Simone Biles sind am Montag bei den Laureus World Sports Awards in Monte Carlo als Sportler des Jahres ausgezeichnet worden.



Mannschaft des Jahres wurde das französische Fußball-Nationalteam, das im vergangenen Sommer die Weltmeisterschaft gewonnen hatte. Als Behindertensportler des Jahres wurde die sehbehinderte slowakische Ski-Fahrerin Henrieta Farkasova ausgezeichnet. Weitere Laureus Awards erhielten Golfer Tiger Woods für das beste Comeback, die japanische Tennis-Weltranglisten-Erste Naomi Osaka für den Durchbruch des Jahres und Snowboarderin Chloe Kim als Action-Sportlerin.