dpa-Morgenlage - 31. Juli 2020

Seit mehr als zehn Jahren versucht die SPD, ihr umstrittenes und ungeliebtes Mitglied loszuwerden. Heute nun befasst sich das oberste Parteischiedsgericht mit dem Ausschluss des Bestseller-Autors und ehemaligen Berliner Senators Thilo Sarrazin. Auslöser des aktuellen Verfahrens ist Sarrazins 2018 erschienenes Buch «Feindliche Übernahme: Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht». Egal, wie das Parteischiedsgericht entscheiden wird: Ein Ende der Auseinandersetzung ist damit noch lange nicht in Sicht. Der 75-Jährige will notfalls alle Instanzen der normalen Gerichte bemühen, um seinen Rauswurf zu verhindern - bis hin zum Bundesverfassungsgericht.

SCHLAGZEILEN DER NACHT

Radio/TV

· US-Wahl: Trump befürchtet Hängepartie

· SPD entscheidet über Parteiausschluss von Sarrazin

· Seehofer gegen Länderprogramme zur Flüchtlings-Aufnahme

· Lage der Flüchtlinge in Italien weiter angespannt

· Immer mehr Menschen in Deutschland bewaffnen sich

· AfD in Brandenburg: Früherer Landeschef Kalbitz wehrt sich gegen Parteiausschluss

· Ex-Präsidenten würdigen US-Bürgerrechtler John Lewis

· Oppositionskundgebung in Belarus - Zehntausende in Hauptstadt Minsk

Online

· Trump nun doch für Wahl am 3. November (sueddeutsche.de)

· Kontaktbeschränkungen in Nordengland werden wieder verschärft (zeit.de)

· Obama kritisiert US-Präsidenten - ohne dessen Namen zu nennen (spiegel.de)

· Amazon ist Gewinner in der Corona-Krise (faz.net)

· RKI meldet 902 Neuinfektionen - höchster Wert seit Wochen (tagesspiegel.de)

· US-Republikaner Cain an Covid-19 gestorben (n-tv.de)

BILD DER NACHT (Foto im dpa-Bildfunk mit Stichwort «Morgenlage»)

Zum Auftakt der Rest-Saison in der NBA haben sich alle Spieler der Utah Jazz und der New Orleans Pelicans unmittelbar vor dem Abspielen der US-Nationalhymne hingekniet. Die Basketballer trugen zudem schwarze T-Shirts mit weißer Schrift und dem Slogan «Black lives matter» (Schwarze Leben zählen). Auch alle im TV sichtbaren Trainer, Betreuer und Schiedsrichter beteiligten sich an dem symbolischen Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Afroamerikaner und knieten nieder.

UND SONST IM NETZ

· Angriff auf die Meeresvielfalt: Wie China die Gewässer vor den Galapagos-Inseln leerfischt (plus.tagesspiegel.de)

· Frauen in chinesischer Region Xinjiang zwangssterilisiert (edition.cnn.com)

· Ellen DeGeneres entschuldigt sich nach Beschwerden über Arbeitsatmosphäre beim Team (people.com)

· Oprah Winfrey gedenkt Breonna Taylor mit Magazin-Cover (theguardian.com)

MENSCH DER NACHT

Sergio Perez

Der erste prominente Corona-Fall erschüttert die Formel 1. Der mexikanische Fahrer Sergio Perez wurde positiv auf das Virus getestet. Das teilten der Internationale Automobilverband Fia und die Rennserie am Abend mit. Der 30-Jährige vom Team Racing Point darf nicht mehr am Großen Preis von Großbritannien am Sonntag in Silverstone teilnehmen und muss in Quarantäne bleiben. Ob er an den kommenden beiden WM-Läufen an den nächsten Wochenenden teilnehmen kann, blieb zunächst offen. Das freie Cockpit könnte überraschend der Deutsche Nico Hülkenberg übernehmen.

ZAHL DER NACHT

65

Rund zwei der Drittel der Bundesbürger (65 Prozent) befürworten einer Umfrage zufolge härtere Strafen bei Verstößen gegen die Corona-Regeln. 32 Prozent seien dagegen, zum Beispiel Verstöße gegen die Maskenpflicht oder das Nicht-Einhalten bestehender Abstandsregeln härter zu bestrafen, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar für das Nachrichtenmagazin «Focus» ergab. Drei Prozent enthielten sich.

ZITAT DER NACHT

«Das macht uns im Senat alle sehr wütend.»

(Der Regierende Bürgermeister Berlins, Michael Müller (SPD), reagierte empört darauf, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) dem Bundesland nicht die notwendige Zustimmung für das vom Senat beschlossene Programm erteilt. Damit muss Berlin seinen Plan aufgeben, bis zu 300 Migranten aus überfüllten griechischen Lagern im Zuge eines eigenen Landesprogramms aufzunehmen.)

TOP-THEMEN DES TAGES

SPD-Schiedsgericht verhandelt über Parteiausschluss von Sarrazin

Das oberste Parteischiedsgericht der SPD verhandelt ab 10.00 Uhr in Berlin über den Parteiausschluss des umstrittenen Bestseller-Autors und Berliner Ex-Senators Thilo Sarrazin. Ob eine Entscheidung noch am selben Tag bekanntgegeben wird, ist unklar. Im Januar hatte die Berliner Landesschiedskommission bereits in einem Berufungsverfahren bestätigt, dass die SPD Sarrazin wegen parteischädigenden Verhaltens ausschließen darf.

Amtsärzte: Gesundheitsämter für zweite Welle zu knapp besetzt

Die Amtsärzte sehen die Gesundheitsämter in Deutschland nicht für eine zweite Corona-Welle gerüstet. «Für eine zweite Pandemie-Welle sind die Gesundheitsämter viel zu knapp besetzt», sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. «Mit den steigenden Infektionszahlen rollt ein riesiges Problem auf uns zu.»

Trump-Vorstoß zu möglicher Wahl-Verschiebung stößt auf Widerstand

US-Präsident Donald Trump ist mit seinem Vorstoß zu einer möglichen Verschiebung der Wahl im November auf Widerstand auch in seiner eigenen republikanischen Partei gestoßen. «Niemals in der Geschichte dieses Landes, durch Kriege, Depressionen und den Bürgerkrieg hindurch, haben wir jemals eine vom Bund geplante Wahl nicht pünktlich abgehalten», sagte der Mehrheitsführer von Trumps Republikanern im US-Senat, Mitch McConnell, gestern dem lokalen Sender WNKY in seinem Heimat-Bundesstaat Kentucky. Die Wahl werde wie geplant am 3. November stattfinden.

Nur wenig Spielraum für Thyssenkrupp nach Verkauf der Aufzugssparte

Der angeschlagene Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp will den Verkauf seiner milliardenschweren Aufzugssparte heute abschließen. Dann soll das Geld für die Ertragsperle auf den Konten des Traditionsunternehmens eingehen. 17,2 Milliarden Euro erhalten die Essener von einem Investorenkonsortium für die Sparte, die zuletzt ihr einziger verlässlicher Gewinnbringer war.

Facebook-Geschäft wächst langsamer

Der Facebook-Boykott durch Werbekunden aus Protest gegen Hassrede beim weltgrößten Online-Netzwerk zeigt Wirkung. Facebook nannte die Kampagne als einen Faktor für die aktuelle Umsatzentwicklung. Firmenchef Mark Zuckerberg sah sich zudem bei der Vorlage aktueller Quartalszahlen zu einer für ihn ungewöhnlichen Verteidigungsrede gezwungen.

Letzter Julitag soll sehr heiß werden

Mit hochsommerlichen Temperaturen über 30 Grad wird es heute in weiten Teilen Deutschlands so heiß wie noch nie im Jahr 2020. Am Rhein und seinen Nebenflüssen kann es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lokal 37 bis 38 Grad heiß werden. Im Norden und Osten werden Temperaturen von etwa 24 bis 30 Grad erwartet, an der Küste um 21 Grad, sonst 28 bis 35 Grad.

AUSSERDEM INTERESSANT

· Die unabhängigen Experten des WHO-Notfallausschusses zu Corona beraten in einer Videoschalte über die aktuelle Pandemie-Lage.

· Im slowakischer Journalistenmord-Prozess werden die Plädoyers der Verteidiger erwartet.

· Das Statistische Bundesamt informiert um 0800 Uhr über den Umsatz im Einzelhandel im Juni.

· Halbjahreszahlen werden unter anderem erwartet von Audi, Air France-KLM und ProSiebenSat.1.

· In Berlin beginnt um 09.00 Uhr der Prozess gegen zwei 42- bis 45-Jährige, die eine obdachlose Frau zu Tode geprügelt haben sollen.

· Der Naturschutzbund informiert um 09.30 Uhr in Leipzig über den Insektensommer.

· In seinem ersten Testspiel nach dem Trainingsstart trifft der FC Bayern München um 16.00 Uhr auf Olympique Marseille.

BLICK ZURÜCK

Heute vor ...

· 20 Jahren überreicht Bundesarbeitsminister Walter Riester (SPD) einem indonesischen Computerspezialisten in Nürnberg die erste «Green Card». Das Programm mit der besonderen Arbeitserlaubnis für Fachkräfte startet offiziell am 1. August.

· 50 Jahren wird auf britischen Kriegsschiffen zum letzten Mal eine freie Rumration ausgegeben. Der tägliche Freitrunk für Matrosen und Maate war eine jahrhundertealte Tradition, passt aber nach Ansicht der Admiralität nicht mehr ins Bild der modernen Navy.

Geburtstag haben heute

· Joanne K. Rowling (55), britische Schriftstellerin («Harry Potter»)

· Frido Mann (80), deutscher Psychologe und Schriftsteller («Achterbahn - Ein Lebensweg»), Enkel von Thomas Mann

· Cees Nooteboom (87), niederländischer Schriftsteller («Die folgende Geschichte», «Allerseelen»)

KONTAKT

