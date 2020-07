dpa-Morgenlage - 24. Juli 2020

GUTEN MORGEN!

Bisher müssen Menschen, die aus stark vom Coronavirus betroffenen Staaten nach Deutschland zurückkehren, zunächst 14 Tage in häusliche Quarantäne - es sei denn, sie weisen einen aktuellen negativen Test nach. Heute nun wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern diese Regelung nachschärfen. Wer aus einem Risikogebiet zurückkommt, soll sich sofort nach der Einreise am Flughafen testen lassen. Das Robert Koch-Institut stuft rund 130 Staaten als Risikogebiet ein - etwa die Türkei, Israel oder die USA. Die Minister müssen noch einige offene Fragen beantworten. Vor allem: Wer trägt die Kosten?

SCHLAGZEILEN DER NACHT

Radio/TV

· Im Irak entführte Deutsche ist nach Militärangaben wieder frei

· Peking lässt US-Konsulat schließen

· Corona-Warnapp hat bei Millionen offenbar kaum funktioniert

· US-Republikaner sagen Nominierungsparteitag in Florida ab

· Corona: Minister beraten über Rückkehrer

· Deutsche haben sich laut Umfrage an Corona-Auflagen gewöhnt

· USA: Zahl der Corona-Infektionen steigt auf mehr als vier Millionen

· CDU: Mehrere Abgeordnete für Spahn als Parteichef

· Iran: Staatsmedien werfen Israel Gefährdung von Passagierflugzeug vor

· Erstes Freitagsgebet in der Hagia Sophia

Online

· Sicherheitskräfte befreien entführte Deutsche (n-tv.de)

· China ordnet Schließung von US-Konsulat in Chengdu an (focus.de)

· Trump sagt Nominierungsparteitag ab (faz.net)

· Corona-App warnte 5 Wochen nicht (bild.de)

· Bundesländer verzögern Gesetz gegen Kassenmanipulation (sueddeutsche.de)

· US-Kampfjet soll Passagierflugzeug aus Iran sehr nahe gekommen sein (spiegel.de)

BILD DER NACHT (Foto im dpa-Bildfunk mit Stichwort «Morgenlage»)

Eine Giraffe greift nach einem Blatt im Zoo von Oklahoma City.

UND SONST IM NETZ

· DNA-Studie liefert Details zu transatlantischem Sklavenhandel (sciencealert.com)

· US-Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez hält emotionale Rede nach sexistischer Beleidigung (theguardian.com)

· Neandertal-Gene könnten für Schmerzempfinden verantwortlich sein (cnn.com)

MENSCH DER NACHT

John Lewis

Nach dem Tod des amerikanischen Bürgerrechtlers John Lewis soll dessen Leichnam im US-Kapitol in Washington aufgebahrt werden. Bei einer Zeremonie im Kuppelsaal des Gebäudes sollen am Montag zunächst geladene Personen die Möglichkeit haben, dem demokratischen Kongressabgeordneten und Weggefährten des Bürgerrechtlers Martin Luther King die letzte Ehre zu erweisen, wie die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und der Mehrheitsführer des Senats, Mitch McConnell, gestern (Ortszeit) erklärten. Im Anschluss daran können Bürger bis Dienstag Abschied von Lewis nehmen.

ZAHL DER NACHT

124.000

Nur wenige Langzeitarbeitslose schaffen es danach in einen regulären Job. Von den 1,15 Millionen Menschen, die vergangenes Jahr ihre lange Erwerbslosigkeit beendeten, kamen lediglich 124.000 auf dem ersten Arbeitsmarkt unter. Das geht aus einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Antwort der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion hervor. Dabei nimmt der Anteil derer, die den Wechsel schaffen, seit Jahren mit leichten Schwankungen etwas ab. So waren es 2010 noch 14,2 Prozent, 2019 nur noch 10,8 Prozent.

ZITAT DER NACHT

«Wir werden in absehbarer Zukunft nicht in der Lage sein, das Virus zu beseitigen oder auszurotten.»

(Eine baldige Ausrottung des neuen Coronavirus ist nach Überzeugung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht in Sicht. «Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben», sagte Nothilfekoordinator Mike Ryan gestern Abend in Genf.)

TOP-THEMEN DES TAGES

Irak: Entführte Deutsche Hella Mewis ist wieder frei

Die in der irakischen Hauptstadt Bagdad verschleppte deutschen Kuratorin Hella Mewis ist wenige Tage nach ihrer Entführung wieder frei. Sicherheitskräfte hätten Mewis befreit, sagte Militärsprecher Jahia Rasul der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Details zu dem Einsatz nannte er nicht. Unklar blieb auch, ob es in vergangenen Tagen Verhandlungen mit den Entführern gegeben hatte. Die Aktivistin Sirka Sarsam, die mit Mewis befreundet ist, bestätigte die Freilassung im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Reaktion auf US-Aktion: China lässt ebenfalls Konsulat schließen

Als Reaktion auf die Schließung eines chinesischen Konsulats in Houston hat China seinerseits die USA aufgefordert, ihre diplomatische Vertretung in der südwestchinesischen Stadt Chengdu zu schließen. Die Lizenz zum Betrieb der Auslandsvertretung wird entzogen, wie das Pekinger Außenministerium mitteilte.

«Bild»: Corona-Warn-App hat bei Millionen kaum funktioniert

Die Corona-Warn-App hat nach einem «Bild»-Bericht auf Millionen Smartphones mit Android-Betriebssystem wochenlang nur schlecht oder gar nicht funktioniert. Nutzer etwa von Samsung- oder Huawei-Handys seien im Zweifel nicht oder zu spät gewarnt worden, berichtete das Blatt. Grund sei, dass sich auf Smartphones mit Android-Betriebssystem die notwendige stetige Hintergrundaktualisierung der App bislang automatisch ausstellte, solange diese nicht geöffnet war. Das sollte Akku-Strom sparen.

Gesundheitsminister beraten über Corona-Tests für Rückkehrer

Zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen beraten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern heute über Urlaubsrückkehrer in Corona-Zeiten. Am Mittwoch hatten sie sich bereits grundsätzlich darauf verständigt, Reisende aus sogenannten Risikogebieten im Ausland künftig unmittelbar nach ihrer Rückkehr auf das Coronavirus zu testen. Dazu sollen an Flughäfen Teststellen eingerichtet werden. Allerdings sind noch Fragen offen, etwa zur Finanzierung der verpflichtenden Tests.

Trump macht kehrt: Parteitag in Florida wegen Corona abgesagt

Wegen des «Aufflammens» der Corona-Pandemie im US-Bundesstaat Florida hat Präsident Donald Trump den dort für Ende August geplanten Parteitag der Republikaner abgesagt. «Der Zeitpunkt für die Veranstaltung ist nicht richtig», sagte Trump im Weißen Haus. «Ich muss das amerikanische Volk beschützen.» Es gebe nichts Wichtigeres, als die Sicherheit der Amerikaner. Die formelle Nominierung Trumps zum Kandidaten für die Präsidentenwahl am 3. November soll nun in kleinerem Rahmen in Charlotte im Bundesstaat North Carolina erfolgen.

Iran: Passagiermaschine über Syrien von Kampfflugzeugen bedroht

Eine iranische Passagiermaschine soll nach iranischen Angaben im syrischen Luftraum von zwei fremden Kampfflugzeugen bedroht worden sein. Die Maschine der Mahan Air, Flug 1152, sei auf dem Weg Richtung Beirut schnell in den Sinkflug gegangen, um eine Kollision zu verhindern, berichtete der iranische Staatssender IRIB. Dabei hätten sich mehrere Passagiere verletzt. Das US-Militär bestätigte später die Annäherung einer eigenen Maschine an den Passagierjet zur Identifizierung.

Hagia Sophia öffnet nach Umwandlung in Moschee für Gebet

Nach der Umwandlung der Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee findet heute ein muslimisches Freitagsgebet statt. An der Wiedereröffnung will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan teilnehmen. Erwartet werden bis zu 1500 Gläubige. Vor zwei Wochen hatte das Oberste Verwaltungsgericht den Status der Hagia Sophia als Museum annulliert. Die Hagia Sophia wurde im 6. Jahrhundert nach Christus als Kirche erbaut und nach der Eroberung Konstantinopels (heute Istanbul) durch die Osmanen in eine Moschee umgewandelt.

AUSSERDEM INTERESSANT

· Nach den Krawallen auf dem Frankfurter Opernplatz will die Polizei heute und am Wochenende im gesamten Stadtgebiet erhöhte Präsenz zeigen.

· Der Toten und Verletzten des Loveparade-Unglücks vor zehn Jahren wird heute in Duisburg gedacht.

· Nach der Corona-Zwangspause legt um 21.30 Uhr wieder ein großes Kreuzfahrtschiff von einem deutschen Hafen ab. Das Tui-Schiff «Mein Schiff 2» soll von Hamburg aus drei Tage auf der Nordsee kreuzen.

· Erstmals besucht Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) die Diensthundeschule der Bundeswehr. Sie informiert sich in Ulmen in der Vulkaneifel um 12.00 Uhr über ein Corona-Projekt.

· Die Corona-Pandemie hat die Zahl der Verkehrsunfälle sowie die der dabei gestorbenen und verletzten Menschen auch im Mai auf einen historischen Tiefstand sinken lassen.

· Die EU-Kommission stellt heute in Brüssel eine Strategie zur besseren Bekämpfung sexuellen Missbrauchs von Kindern vor.

· Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) besucht in Garching um 9.00 Uhr den Autohersteller BMW und informiert sich über den Entwicklungsstand der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie

· Nach einer Abstimmung der Zuschauer wird in München der sechste Wunsch-«Tatort»-Krimi bekannt gegeben. Die Folge soll am 26. Juli um 20.15 Uhr im Ersten laufen.

· In München beginnt um 9.00 Uhr voraussichtlich der letzte Verhandlungstag im Prozess um Betrug bei Integrationstests. Eine Bande soll Kurse besucht und für eingeschleuste Migranten Tests bestanden haben.

· Im Endspiel des französischen Fußballpokals treffen um 21.10 Uhr Paris Saint-Germain und AS St. Étienne aufeinander.

BLICK ZURÜCK

Heute vor ...

· 2 Jahren schildern unter dem Twitter-Hashtag #MeTwo («Ich Zwei») Tausende Menschen im Internet ihre persönlichen Erfahrungen mit Diskriminierung von Minderheiten im Alltag. Der Hashtag löst Debatten über Alltagsrassismus aus.

· 70 Jahren startet erstmals vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral (Florida/USA) eine Rakete.

· 82 Jahren bezwingt eine Expedition in dreieinhalb Tagen erstmals die 1800 Meter hohe Eiger-Nordwand in der Schweiz. Die vier Teilnehmer sind Anderl Heckmair, Heinrich Harrer, Fritz Kasparek und Ludwig Vörg.

Geburtstag haben heute

· Detlef Bothe (55), deutscher Schauspieler («Neben der Spur»)

· Doug Liman (55), amerikanischer Regisseur («Mr. & Mrs. Smith») und Produzent («Die Bourne Verschwörung»)

· Banana Yoshimoto (56), japanische Schriftstellerin («Tsugimi»)

· Gus Van Sant (68), amerikanischer Filmregisseur («Good Will Hunting», «Elephant»)

KONTAKT

