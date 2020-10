Von: Björn Jahner | 04.10.20

Die entstehende Doppelspur-Trasse in Hua Hin aus der Vogelperspektive. Foto: Facebook/Southtwintrain

HUA HIN: Auch wenn das Hochgeschwindigkeitsbahnprojekt von Bangkok in die Süd-Provinzen mangels Investoreninteresse bis auf Weiteres auf Eis gelegt wurde, schreiten die Bauarbeiten zur neuen „Southern Route Phase 2“ zügig voran, um Bahnfahrten von der Hauptstadt in den Süden, einschließlich Cha-am und Hua Hin, attraktiver zu gestalten.

Die thailändische Staatsbahn (SRT) investiert fast 90 Milliarden Baht in die neue Doppelspurtrasse, von der besonders Touristen profitieren sollen. Denn nach Angaben der SRT sind 90 Prozent der Zugfahrgäste auf der Südlinie Urlauber.



Das Projekt umfasst neben der neuen zweigleisigen Eisenbahnstrecke auch die Errichtung neuer Bahnhofsgebäude, Überführungen und Brücken, die sich derzeit noch in verschiedenen Bauphasen befinden.



Aufgeständerte Strecke, schnellere Züge

Die Eröffnung der Doppelspur soll im Jahr 2022 erfolgen und die Reisezeit von Bangkok nach Hua Hin erheblich verkürzen, da ein Großteil der Strecke aufgeständert verläuft und die Züge nicht mehr auf den entgegenkommenden Zug in den Ausweichstationen warten müssen. Eingesetzt werden sollen moderne Züge, die mit Tempo 160 auf der Route verkehren.



Die Südlinie führt vom neuen Hauptbahnhof Bang Sue in Bangkok über Nakhon Pathom, Ratchaburi, Phetchaburi, Cha-am, Hua Hin, Pranburi, Prachuap Khiri Khan, Bang Saphan Noi, Chumphon, Surat Thani und Songkhla bis nach Padang Besar an der thailändisch-malaysischen Grenze.



Bangkoks neuer Hauptbahnhof soll 2021 eröffnen

Zwischenzeitlich sind auch die Bauarbeiten an der neuen Bang Sue Central Station vorangeschritten. Nach Fertigstellung im Januar 2021 soll Bangkoks neuer Hauptbahnhof der größte in der ASEAN-Region sein. Der 15-Milliarden-Baht-Bahnhof dient als Verkehrsknotenpunkt des Landes, verfügt über 26 Bahnsteige und wird per Skywalk mit dem Busbahnhof Mo Chit verbunden.