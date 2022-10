LAMPANG: Seit 20 Jahren galten Doppelhornvögel (Great hornbill) als ausgestorben im Norden Thailand. Nun wurde ein Vogelpaar in Lampang ausgewildert – und zwar am Donnerstag von der von der Zoological Park Organisation (ZPO) im Chae-Son-Nationalpark.

Die beiden freigelassenen Vögel gehören zur Familie der Nashornvögel und wurden in künstlichen Lebensräumen aufgezogen.

„Die Forscher werden die freigelassenen Vögel weiter verfolgen und beobachten, wie sie nisten, überleben und ihre Jungen aufziehen“, erklärte der ZPO-Direktor Atthaporn Sriheran gegenüber der Presse. „Wir werden diese Daten dann zur Ergänzung unserer Studie verwenden, bevor wir entscheiden, wo das nächste Paar freigelassen wird.“

Er führte fort, dass Doppelhornvögel eine gefährdete Art sind und nur in bestimmten Teilen Thailands vorkommen. In den letzten 20 Jahren wurden im Norden Thailands keine mehr gesichtet.

Doppelhornvögel sind die größten dieser Art. Sie können 95 bis 120 Zentimeter lang werden, eine Flügelspannweite von 150 bis 178 cm haben und bis zu 4 Kilo wiegen.

Das Zuchtprojekt begann im Jahr 1997 und der erste Doppelhornvogel schlüpfte fünf Jahre später. Es ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen der ZPO, sechs Nationalparks im Norden, den Universitäten Kasetsart und Mahidol sowie privaten Partnern.

Die Vögel werden in natürlicher Umgebung gezüchtet und auf das Überleben in freier Wildbahn vorbereitet. Der Doppelhornvogel ist eine der 13 in Thailand vorkommenden Nashornvogelarten, die alle unter den Wild Animal Conservation and Protection Act 2019 fallen. Die Art steht auch auf der „Roten Liste“ der International Union for Conservation of Nature für bedrohte Tierarten.