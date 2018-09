Die Polizei ermittelt am Tatort. Foto: The Nation

SONGKHLA: Vermutlich Aufständische haben am Sonntagnachmittag ein älteres Ehepaar in dessen Möbelgeschäft im Bezirk Thepa erschossen.

Mehrere Männer stürmten in das Geschäft und töteten den 65 Jahre alten Ladenbesitzer und seine 63-jährige Ehefrau. Das Möbelgeschäft gehörte laut der Polizei zu den zehn Orten, an denen mutmaßliche Aufständische am 2. August 2013 Brandstiftungen oder Bombenanschlägen verübten. Neben Songkhla waren es Ziele in Yala, Pattani und Narathiwat.