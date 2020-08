Von: Björn Jahner | 16.08.20

PATTAYA: Am 1. August gab es jede Menge Blumensträuße im deutschen Honorarkonsulat in Pattaya. Anlass war ein besonderes Jubiläum: Seit 20 Jahren vertritt Rudolf Hofer die Bundesrepublik in der Touristenmetropole als Honorarkonsul. Und am 1. Oktober folgt bereits das nächste 20. Jubiläum als General-Honorarkonsul der Republik Österreichs. DER FARANG traf sich mit dem Konsul in Doppelfunktion und unterhielt sich mit ihm über beide Jubiläen.

Sehr geehrter Herr Hofer, wie wird man Honorarkonsul bzw. General-Honorarkonsul?

Als ich vor 20 Jahren nach Thailand kam, bewarb ich mich sowohl bei der deutschen als auch österreichischen Botschaft um ein Volontariat. Nach einem Vorstellungsgespräch bei beiden Auslandsvertretungen begann ich als Gefangenenbetreuer. Da sich mein Tätigkeitsfeld recht schnell ausweitete, wurde ich zum Vertrauensmann ernannt, der beispielsweise dazu berechtigt ist, Bescheinigungen zu unterschreiben oder als Prozessbeobachter bei Fällen vor Gericht teilzunehmen, in denen Deutsche oder Österreicher involviert sind. Aufgrund meines hohen Arbeitsvolumens und im Hinblick darauf, dass in und um Pattaya schätzungsweise 10.000 Deutsche und Österreicher leben, hatten beide Länder beinahe zeitgleich die Idee, ein Konsulat in Pattaya einzurichten. Österreich war einen Tick schneller und so begann ich, die österreichischen Belange auszuführen, ohne jedoch die konsularischen Ersuche von Deutschen außen vor zu lassen. Durch diesen Modus Operandi schlug die deutsche Botschaft schließlich die Installation eines Doppelkonsulats vor. Mit der Ernennung zum Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland und zum Honorarkonsul der Republik Österreich änderte sich zwar mein Arbeitsvolumen kaum, da ich mich ja bereits zuvor um die Belange beider Länder gekümmert habe, jedoch erleichterten mir beide Titel die Zusammenarbeit mit den thailändischen Behörden.

Inwiefern?

Da ich zuvor als österreichischer Honorarkonsul auch die Anliegen von Deutschen ausführte, kam bei den thailändischen Behörden immer wieder die Frage auf, was denn Österreich mit Deutschland zu tun hätte. Durch die beiden Titel sind die Zuständigkeiten zweifelsfrei geklärt.

2010 wurde Ihnen das Bundesverdienstkreuz verliehen, 2012 das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich und 2017 wurde das österreichische Honorarkonsulat zum General-Honorarkonsulat aufgewertet. Ein paar Worte zu den Höhepunkten Ihrer Karriere:

Da ich sowohl die deutsche als auch die österreichische Staatsbürgerschaft habe, bin ich sehr stolz auf beide mir verliehenen Auszeichnungen sowie auch auf meine Beförderung vom Honorarkonsul zum General-Honorarkonsul der Republik Österreich. Ich betrachte dies als eine Würdigung meiner langjährigen Arbeit hier in Thailand. Eine Ehrung ist natürlich sehr schön und ich freue mich auch sehr darüber. Dennoch ruhe ich mich nicht auf meinen Lorbeeren aus, das Leben geht weiter. Großer Dank gilt beiden Botschaften für die stets ausgezeichnete Zusammenarbeit.

Als Konsul sind Sie den Interessen der Angehörigen des Entsendestaates im Empfangsstaat verpflichtet. Was sind die häufigsten Anliegen?

Das Ausstellen von Lebensbescheinigungen, gefolgt von Bescheinigungen für alle möglichen Behörden, Beglaubigungen von Kopien sowie seit einigen Jahren auch die Ausgabe von neu beantragten Reisepässen. Letzteres hat für Deutsche und Österreicher in Pattaya den Vorteil, dass sie nur bei der Beantragung den Weg zur Botschaft nach Bangkok auf sich nehmen müssen. Die Entgegennahme ihres neuen Identitätsdokumentes erfolgt dann bei uns im Konsulat in Pattaya. Hinzu kommt die Betreuung von deutschen und österreichischen Häftlingen.

In welchem Umfang erfolgt die Gefangenenbetreuung?

Man darf sich das nicht so vorstellen, dass wir die Inhaftierten von außen aus versorgen, das ist auch rechtlich gar nicht möglich. Wir klären den Gefangenen beim Erstbesuch über seine Rechte auf, überreichen ihm eine Liste mit Anwälten, die bei uns auf der Vertrauensliste stehen und fragen nach, ob er an einer Krankheit leidet, die Medikationen benötigt. Zudem bieten wir an, Angehörige zu verständigen.

Beschränkt sich die Gefangenenbetreuung auf den Erstbesuch oder ist sie begleitend?

Das variiert mit den jeweiligen Umständen. Wir haben Gefangene, die keine weitere Betreuung durch das Konsulat wünschen, da sie bereits einen Rechtsanwalt haben und finanziell unabhängig sind. Damit ist die Sache dann für uns erledigt. Es gibt aber auch Fälle mit Personen, die bereits vor Haftantritt erkrankt waren oder die während der Haftzeit erkranken. Wir bemühen uns dann, dass diese Personen ärztlich betreut werden oder zumindest Medikamente bekommen. Das ist hinsichtlich der benötigten Genehmigungen sehr zeitaufwendig und arbeitsintensiv.

Während des Höhepunktes der Coronavirus-Pandemie haben Sie einen konsularischen Notdienst in Pattaya angeboten. Was hat Sie dazu bewogen?

Beruf als Berufung: Auch nach 20 Jahren im Doppeleinsatz denkt Rudolf Hofer noch lange nicht ans Aufhören.

Es war eine Krisensituation, wie wir sie alle noch nie zuvor erlebt haben. Ich habe diese Entscheidung für mich persönlich gefällt, da ich davon überzeugt war, dass unsere Landsleute unsere konsularische Tätigkeit besonders während des Höhepunktes der Pandemie benötigen, was dann auch die hohen Besucherzahlen aufzeigten. An Spitzentagen hatten wir bis zu 350 Besucher. Wir haben das Konsulat dann auch nicht pünktlich um 16 Uhr geschlossen, sondern so lange gearbeitet, bis alle Ersuche erledigt waren.

Hatten Sie keine Bedenken hinsichtlich der Virusgefahr?

Ich hatte meinen Mitarbeitern freigestellt, ob sie zuhause bleiben möchten oder zur Arbeit im Konsulat erscheinen und ich bin ihnen zu großem Dank verpflichtet, dass sie mich auch in Krisenzeiten hier im Konsulat unterstützt haben. Um den nötigen Abstand zwischen den Besuchern zu gewährleisten, konnten wir jedoch nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig im Konsulat empfangen, was zur Folge hatte, dass die Besucher leider im Freien warten mussten.

Als Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland und General-Honorarkonsul der Republik Österreich bekleiden Sie eine Doppelfunktion. Wie bekommen Sie beide Ämter unter einen Hut?

Das ist für mich eigentlich keine Frage, denn es hatte sich ja von Anfang an so ergeben. Wenn jedoch die Situation eintreten sollte, dass noch mehr Deutsche hierherziehen, dann müsste ich darüber nachdenken, unser Personal zu erhöhen. Während vor einigen Jahren noch ein starker Zuzugstrend herrschte, verhalten sich die Zahlen seit einem Jahr eher konstant.

Wie verteilt sich das Arbeitsvolumen für die beiden Entsendestaaten?

Bei uns im Konsulat verzeichnen wir im Schnitt 10.000 Besucher pro Jahr, ca. 6.000 bis 8.000 Deutsche und 1.000 bis 1.500 Österreicher. Hinzukommen auch Besucher aus anderen Ländern, die meistens einfach nur eine Information benötigen, wie beispielsweise die Telefonnummer der eigenen Botschaft oder Personen, die in eine Notsituation geraten sind. In der Regel weisen wir eigentlich niemanden ab, unabhängig seiner Nationalität.

Bekommen Sie durch die Grenzschließung einen Rückgang in der Nachfrage nach Ihren konsularischen Dienstleistungen zu spüren?

Nein. Denn bereits vor der Corona-Krise waren ca. 95 Prozent unserer Besucher Residenten und nur ca. fünf Prozent Touris­ten. Zudem halten sich schätzungsweise immer noch einige hundert deutsche Urlauber im Raum Pattaya auf, die es vorziehen, erst dann in ihr Heimatland zurückfliegen, wenn sich dort die Situation normalisiert hat. Jedoch raten wir den Urlaubern eigentlich immer, in ihre Heimat zurückzukehren, da voraussichtlich keine Rückholaktion mehr durchgeführt wird. Das bedeutet: Jeder ist für sich selbst verantwortlich und muss jetzt selbst zusehen, wie er nach Deutschland zurückkehren kann.

Welche Gründe nennen in Thailand „gestrandete“ Urlauber?

Viele ältere Deutsche und Österreicher schätzen die Situation in Thailand für sich persönlich als sicherer ein als in ihrer Heimat, weil sie mit 65+ zur Risikogruppe zählen und finanziell in der Lage sind, die Situation hier auszusitzen. Andere wiederum halten sich hier aus reiner Unwissenheit weiter auf, da sie der Meinung sind, dass es keine Flüge nach Deutschland geben würde, was jedoch nicht der Wahrheit entspricht. Selbst zum Höhepunkt der Coronavirus-Pandemie gab es immer noch Airlines, die die Bundesrepublik angeflogen haben. Jeder, der jetzt Thailand verlassen möchte, kann dies auch tun. Zudem bewegen sich die Flugpreise auf einem normalen Level.

Was bereitet Ihnen bei ihrer Arbeit Freude?

Das Abwechslungsreiche. Auch wenn sich manche Tage ähneln, ist kein Tag gleich. Meine Mitarbeiter und ich arbeiten gerne mit Menschen. Die Arbeit ist für mich persönlich eine Bereicherung und ein Teil meines Lebens. Während viele Menschen ihren Job als Last empfinden, betrachte ich meine Arbeit als Berufung. Anders könnte man dieses hohe Arbeitspensum auch nicht aufrechterhalten.

Gibt es auch etwas, was Sie so richtig auf die Palme bringt?

Mit dem Großteil unserer deutschen und österreichischen Besucher verläuft die konsularische Arbeit absolut reibungslos in einer freundlichen Atmosphäre und mit gegenseitigem Respekt. Aber wir haben leider auch immer wieder mit Landsleuten zu tun, die sich respektlos verhalten, betrunken das Konsulat aufsuchen oder im Unterhemd bekleidet erscheinen. Niemand muss sich einen Anzug anziehen, wir akzeptieren sogar kurze Hosen, doch setzen zumindest das Tragen eines T-Shirts voraus. Wir treten Leuten mit Respekt entgegen und wir erwarten dasselbe von unseren Besuchern.

Wie lange planen Sie, ihre konsularische Tätigkeit fortzuführen?

Auf jeden Fall bis ins Rentenalter.

Finden Sie noch Zeit, Ihr leidenschaftliches Hobby als Schlangenfänger auszuüben?

Rudolf Hofer ist ein passionierter Schlangenfänger, im Bild mit einer giftigen Bambusotter.

Ich bekomme Hobby und Beruf ganz gut unter einen Hut, da die meisten Schlangen, die mich interessieren, nachtaktiv sind. Ich erhalte mindes­tens einmal im Monat einen Anruf von einem Landsmann, der in seinem Haus oder Garten eine Schlange entdeckt hat. Wenn es meine Zeit erlaubt, kümmere ich mich dann auch darum, schon interessehalber. Ich bin immer wieder auf ein Neues erstaunt, dass es in Pattaya wirklich alles gibt, was die Schlangenwelt zu bieten hat!

Was machen Sie mit den eingefangenen Schlangen?

Ich entlasse sie außerhalb der Stadt in unbewohnten Gebieten in die Natur.

Sehr geehrter Herr Hofer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Interview genommen haben.