Von: Redaktion DER FARANG | 04.03.19

SEEFELD (dpa) - Die Organisatoren der am Sonntag in Seefeld beendeten Nordischen Ski-Weltmeisterschaften wollen die Tage in Tirol nicht auf das Doping-Thema reduziert wissen.

«Denn es sind die 'sauberen' Sportlerinnen und Sportler, die Organisatorinnen und Organisatoren, die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer als auch die Fans, die aus der ganzen Welt nur für dieses Event angereist sind, die diese WM zu einem unvergesslichen Sportfest gemacht haben», sagte Tirols Landeshauptmann Günther Platter am Montag der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Angesichts von 205 000 Besuchern sprach Seefelds Bürgermeister und Chef des Organisationskomitees Werner Frießer von einem Traum. «Alles ist super aufgegangen.» Der Doping-Skandal könne die Bilanz nicht trüben. «Mit so etwas muss man offenbar leider inzwischen bei Großveranstaltungen rechnen», sagte Frießer.

Mit der Organisation der WM gab Seefeld eine Steilvorlage für Oberstdorf. In der Marktgemeinde im Allgäu werden vom 23. Februar bis 7. März 2021 die 53. Weltmeisterschaften ausgetragen. «Die Messlatte liegt jetzt natürlich hoch. Aber wir werden versuchen, die Messlatte auch zu erfüllen, in allen Disziplinen», sagte DSV-Präsident Franz Steinle.

Estlands Präsidentin entzieht Trainer Staatsorden

TALLINN (dpa) - Estlands Staatspräsidentin Kersti Kaljulaid hat die Staatsauszeichnungen für den in den Dopingskandal bei der Nordischen Ski-WM verstrickten Langlauftrainer Mati Alaver zurückgenommen. Alaver werden die beiden ihm 2001 und 2006 verliehenen Orden entzogen, teilte die Präsidialkanzlei in Tallinn am Montag mit.

Alaver hatte zuvor eingeräumt, seinem Schützling Karel Tammjärv den Kontakt zu dem Sportmediziner Mark S. aus Erfurt vermittelt zu haben, der im Zuge des Dopingskandals in Haft genommen wurde. Tammjärv war bei einer Razzia im WM-Ort Seefeld zusammen mit vier weiteren Langläufern festgenommen worden und hatte Eigenblutdoping gestanden.

UCI bittet Behörden um Informationen zu Radsportlern

AIGLE (dpa) - Der Radsport-Weltverband UCI hat im Blutdopingskandal die österreichischen Ermittlungsbehörden und die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) um Informationen gebeten. «Alle Informationen, die direkt oder indirekt den Radsport betreffen, sollen ohne Verzögerung ausgehändigt werden», teilte die UCI am Montag mit. Da die Untersuchungen nicht auf den Radsport abgezielt hätten, hätten der Weltverband noch keine Informationen aus erster Hand.

Am Montag hatte sich der österreichische Radprofi Georg Preidler bei der Staatsanwaltschaft selbst angezeigt. Der 28-Jährige ist der bereits vierte österreichische Spitzensportler, der im Zusammenhang mit den Ermittlungen um das Netzwerk des Erfurter Sportmediziners Mark S. eine Verwicklung zugegeben hat.

Bei einer Doping-Razzia waren am Mittwoch sieben Verdächtige am Rande der Nordischen Ski-WM in Seefeld festgenommen worden. Darunter waren fünf Sportler, unter anderem die österreichischen Langläufer Dominik Baldauf und Max Hauke. Vor Preidler hatte zudem ein Tiroler Radprofi nach einer vorübergehenden Festnahme ein Geständnis abgelegt. Am Mittwoch waren parallel in Erfurt der Sportmediziner Mark S. und ein mutmaßlicher Komplize festgenommen worden.

Österreichischer Radsport-Verband fordert «Null Toleranz» bei Doping

WIEN (dpa) - Der Österreichische Radsport-Verband ÖRV hat sich für lebenslange Sperren für Dopingsünder ausgesprochen. Die Gesetzeslage solle entsprechend angepasst und mehr Mittel für den Anti-Doping-Kampf bereitgestellt werden, forderte der Verband am Montag in einer Mitteilung. Intern verfolgt der ÖRV bereits nach eigenen Angaben eine «Null Toleranz»-Politik: Verurteilte Sportler werden laut Mitteilung beim ÖRV nicht mehr in den Kadern berücksichtigt, Trainer und Funktionäre mit Doping-Vergangenheit nicht beschäftigt.

Nach den Doping-Ermittlungen im Umfeld der Nordischen Ski-WM hat sich der österreichische Radprofi Georg Preidler selbst angezeigt. Außerdem ermittelt die Staatsanwaltschaft Innsbruck gegen einen weiteren Radprofi aus der Alpenrepublik.

Staatsanwaltschaft: Keine neue Verdächtigen



WIEN (dpa) - Nach den jüngsten Dopingermittlungen in Tirol gibt es nach Angaben der Staatsanwaltschaft Innsbruck derzeit keine neuen Verdächtigen. Wie die Behörde der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Montag mitteilte, hätten die Hausdurchsuchungen in Seefeld und Erfurt sowie die Befragungen mehrerer Personen keine neuen Verdachtsmomente über die bereits bekannten Verdächtigen hinaus ergeben.

Nach den Razzien in Tirol und Thüringen waren unter anderem fünf Langläufer in den Fokus der Ermittler gerückt, die inzwischen alle gestanden haben sollen. Am Wochenende wurde zudem bekannt, dass ein österreichischer Radprofi gedopt haben soll, ein weiterer Radprofi aus der Alpenrepublik teilte mit, dass er sich selbst angezeigt habe. Darüber hinaus seien keine weiteren Sportler oder Sportarten in das Visier zumindest der Tiroler Ermittler gerückt.

Die Selbstanzeige von Radsportler Georg Preidler habe nichts mit der Razzia in Seefeld zu tun, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Der Name Preidler sei auch nicht bei den Vernehmungen der kurzfristig festgenommenen fünf Langläufer und den Komplizen genannt worden.

Bei einer Doping-Razzia waren am Mittwoch sieben Verdächtige am Rande der Nordischen Ski-WM in Seefeld festgenommen worden, darunter fünf Sportler. Am Mittwoch waren parallel in Erfurt der Sportmediziner Mark S. und ein mutmaßlicher Komplize festgenommen worden.