Doping: Keine Gewichtheber zu Olympia

Von: Redaktion DER FARANG | 08.03.19

Dopingtest fiel positiv aus: Duanganksnorn Chaidee darf nicht an der Olympiade teilnehmen. Foto: epa/Mike Nelson

BANGKOK: Wegen des Dopingskandals wird die Thai Amateur Weightlifting Association keine Athleten zu den Olympischen Spielen in Tokio oder zu anderen internationalen Wettbewerben schicken.

„Thailändische Athleten werden nicht an den Olympischen Spielen in Tokio 2020 teilnehmen, einschließlich der Qualifikationsveranstaltung für Tokio 2020", teilte der Verband am Donnerstag auf seiner Website mit. Die Entscheidung fiel nach den sechs positiven Tests von thailändischen Gewichthebern während der Weltmeisterschaften.

Der Verband meldete nicht die Namen der Gewichtheber. Die International Weightlifting Federation (IWF) nannte Duanganksnorn Chaidee, Teerapat Chomchuen, Sopita Tanasan, Sukanya Srisurat, Thunya Sukcharoen und Chitchanok Pulsabsakul. Bis auf Teerapat sind es Frauen. Sie wurden erwischt, als die IWF in Köln Extra-Tests durchführen ließ, die im letzten November von "Zielsportlern" beim Wettbewerb in Turkmenistan entnommen wurden. Die beiden Gewichtheberinnen Sukanya und Chitchanok waren bereits 2011 in einem Skandal verwickelt und wurden für zwei Jahre gesperrt. Mit seiner Entscheidung, keine Athleten nach Tokio zu entsenden, kommt der thailändische Verband womöglich einer Sperre des Weltverbandes zuvor.

Der Verband sagte in seiner Erklärung weiter, es werde ein Ausschuss eingerichtet, um die Testergebnisse der IWF zu untersuchen. Alle thailändischen Gewichtheber müssen Tests unterzogen werden, bevor sie an internationalen Veranstaltungen im Rahmen der Doping-freien Politik teilnehmen. Tests der Gewichtheber vor ihrer Abreise nach Turkmenistan sollen keine positiven Ergebnisse gezeigt haben.

Thailand wird am 18. und 19. September die IWF-Weltmeisterschaft in Pattaya ausrichten. Der Verband bestätigte seine Absicht, den Wettbewerb zu veranstalten, obwohl keine Thais daran teilnehmen werden.