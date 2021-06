Von: Björn Jahner | 20.06.21

PATTAYA: Der Polizeistützpunkt am Anfang der Jomtien Beach Road, Höhe Dongtan Beach, wurde nach Aussage der Pattaya City Police umfassend aufgewertet und ist ab sofort im 24-Stunden-Betrieb.

Die „Dongtan Police Box“, wie die Niederlassung der Sicherheitskräfte im Volksmund genannt wird, ist fortan rund um die Uhr mit Beamten besetzt, die Menschen in Not polizeiliche Hilfe anbieten. Unter anderem können Hilfesuchende an dem Standort Meldungen von Unfällen, Verbrechen, Lärmbelästigungen etc. tätigen. Aus Fahrtrichtung Pattaya kommend befindet sich die „Dongtan Police Box“ in Höhe der 90-Grad-Kurve, wo die Thappraya Road in die Jomtien Beach Road einmündet. Polizeiliche Hilfe kann über die Telefonnummer 038-420.804-5, die Mobiltelefonnummer 082-799.9111 und über die Notrufhotline 191 angefordert werden.