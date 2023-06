Foto: The Nation

BANGKOK: Einer Frau musste das linke Bein amputiert werden, nachdem sie am Donnerstagmorgen auf dem internationalen Flughafen Don Mueang in Bangkok in einem Fahrsteig stecken geblieben war.

Sie wurde zur Behandlung ins Bhumibol Adulyadej Hospital gebracht, nachdem ein Ärzteteam am Flughafen die Notamputation ihres linken Beins vorgenommen hatte.

Aufnahmen von Sicherheitskameras im Inlandsterminal des Flughafens zeigen, wie die Passagierin um 08.30 Uhr zusammenbricht, nachdem sie auf dem Gehsteig zwischen den Flugsteigen vier und fünf von einem Koffer getroffen wurde.

Ihr Bein blieb an der Kante des Gehsteiges hängen, nachdem sie zusammengebrochen war.

Die in thailändischen Medien und auf Facebook veröffentlichten Bilder zeigen eine junge Frau, die unter großen Schmerzen versucht, ihr Bein von einem Gehsteig zu befreien.

Die junge Frau wollte einen Flug nach Nakorn Sri Thammarat besteigen.

Flughafenbeamte sagen, dass sie den Vorfall untersuchen und einen Bericht über die Ursache des Unfalls herausgeben werden, sobald sie ihre Untersuchung abgeschlossen haben.

Flughafendirektor Karun Thanakuljeerapat sagte, dass der Gehsteig geschlossen worden sei, während Ingenieure die Unfallursache untersuchten.

Der Unfall werde nicht zu Verspätungen bei ankommenden oder abfliegenden Flügen führen, betonte er.

Die Flughafenleitung sprach dem Opfer ihr Beileid aus und erklärte, dass sie ihre Arztrechnungen bezahlen und sie für den Verlust ihres linken Beins entschädigen werde, so ein Beitrag auf der Facebook-Seite des Flughafens.