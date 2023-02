Von: Redaktion DER FARANG | 21.02.23

Die Reportage wird am 21.02.2023 im ZDF ausgestrahlt. Foto: Nathalie Suthor/Zdf/dpa

BERLIN: Endlich kommt der erlösende Anruf: «Wir haben ein Organ für Sie.» Wie Menschen mit der langen Wartezeit und der neuen Situation umgehen, erzählen einige in der Reportage «Dein Herz in mir» aus der Reihe «37°». Sie ist am Dienstag (21.2., 22.15 Uhr) im ZDF zu sehen. Autorin Nathalie Suthor («Wenn die Liebe verloren geht») legt ein sensibles Porträt dreier Menschen vor, die allesamt mit viel Geduld und Hoffnung über eine unfassbar lange Zeit gegen ihre Krankheit und für ein neues Organ kämpfen.

Dirk (48) wurde 2016 ein Herz implantiert. Eine verschleppte Grippe und eine Lungenentzündung hatten sein Herz stark angegriffen. «Eigentlich lebe ich seither mehr oder weniger auf Kredit», sagt der mehrfache Familienvater.

Der frühere Flugbegleiter kam mit starken Bandscheibenbeschwerden in die Klinik, wo eine Blutuntersuchung ergab, dass sein Körper eine hohe Bakterienbelastung aufwies. Nur ein Spenderherz kann ihm wirklich helfen - allein: Bis zu einem Jahr beträgt die Wartezeit auf ein Herz in Deutschland. Eine zermürbende Zeit für ihn, seine Frau und die beiden Kinder beginnt.

Bei Anita (24) wurde 2019 eine seltene Erberkrankung festgestellt. Sie hat sich daraufhin für die Bauchfelldialyse (täglich 2 Stunden) zu Hause entschieden, was ihr immerhin ermöglicht, weiterhin als Vermessungstechnikerin zu arbeiten. Der Nachteil: Diese Methode ist auf höchstens acht Jahre befristet. Ihr ganzes Leben ist von der Krankheit beeinträchtigt; sie muss auf vieles verzichten.

Seit 2021 steht Anita auf der Transplantationswarteliste, die Wartezeit für eine Niere beträgt acht bis zehn Jahre. Eine Alternative könnte eine Lebendspende von Familienmitgliedern sein - ein sensibles Thema zwischen der gläubigen Anita und ihrer Schwester.

Robert (34) aus Berlin brauchte nach einer jahrelangen chronischen Darmerkrankung eine neue Leber. Er litt unter einer Gelbsucht und musste immer wieder stationär ins Krankenhaus. Auch wenn die Operation - nach einigen Komplikationen - mittlerweile erfolgreich verlief, ist es noch ein langer Weg bis zur völligen Genesung. Aber jetzt hat Robert gute Chancen, seine kleinen Kinder aufwachsen zu sehen. Er hat der Spenderfamilie einen Brief geschickt, mit dem er sich für das neue Organ in ihm bedanken möchte.

Autorin Nathalie Suthor weist in ihrem feinfühligen Bericht auch darauf hin, dass die Bereitschaft zur Organspende in Deutschland sehr gering sei - wohl auch durch Unkenntnis oder Angst ums eigene Leben. Dabei sollte jedem potenziellen Spender klar sein, dass sein gespendetes Organ ein Menschenleben retten kann - ein stets mitgeführter Organspendeausweis kann im Notfall eine neue Lebenschance werden.