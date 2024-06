Von: Redaktion DER FARANG | 25.06.24

Der Nervenchirurg Wassim Raffoul findet nach jahrelanger ärztlicher Irrfahrt die Ursache für die Schmerzen dieses Patienten in einer Szene des Films «Im Reich der Schmerzen» (Filmszene). Foto: THIN LINE Productions/Arte /dpa

BERLIN: Viele Menschen leben mit chronischen Schmerzen, andere haben sie hin und wieder - als beschwerlich werden sie wohl stets empfunden. Darum geht es nun in einer Doku mit dem Titel «Im Reich der Schmerzen»; sie ist am Dienstag (25.6., 22.40 Uhr) auf Arte zu sehen und in der Mediathek des Senders zu finden.

Landwirt Patrice geriet bei der Arbeit im Futtersilo mit einem Bein in eine Fräse, wobei es so stark zertrümmert wurde, dass die Ärzte es beinahe amputiert hätten. Fünf Monate nach dem Unfall ist er schon wieder auf seiner Alm und mäht die Wiesen - zur Verblüffung der Mediziner, die sich dieses Phänomen nur schwer erklären können.

Ganz anders erging es der Profi-Tänzerin Melanie: Nach einer einfachen Kniearthroskopie wurden ihre Schmerzen immer schlimmer. Sie konnte keine Treppen mehr steigen; an Tanzen war nicht zu denken, sie bekam eine Depression.

Bei Murielle ist das Gegenteil der Fall: Sie hat eine Schmerzunempfindlichkeit, von der sie nicht weiß, woher sie kommt - sie müsste im Alltag besonders vorsichtig sein, um sich nicht zu verletzen, doch daran denkt sie kaum. Dabei haben Untersuchungen ergeben, dass sie chronisch krank ist; sie hat mehrere Brüche erlitten, die es zu behandeln gilt.

Es gibt Mütter, die die Geburt ihres Kindes ohne Betäubung erleben wollen, was durchaus ein sehr schmerzhaftes Ereignis werden kann. Auch das wird im Film (fast allzu) deutlich gezeigt. Jeder Mensch empfindet Schmerzen unterschiedlich - manche leiden Höllenqualen und erholen sich nur langsam davon, während andere relativ mühelos damit klarkommen.

Der Film wirft spannende Fragen auf: Lässt sich das Aushalten von Schmerzen lernen, trainieren, gar regulieren? Macht es einen Sinn, Schmerzen medizinisch lindern zu lassen?

Das Schweizer Autoren-Team Marc Wolfensberger und Marcel Schüpbach («Die Grenzgänger vom Genfersee - Leben und Pendeln zwischen zwei Ufern») lassen die Menschen im Film mit ihren unterschiedlichen Problemen ausführlich zu Wort kommen, wobei sie ihre körperlichen und seelischen Probleme schildern, auch die Auswirkungen auf ihre Familien und die Arbeit.

Ärzte und Pfleger äußern sich, wobei deutlich wird: Patentrezepte gegen Schmerzen gibt es nicht. Aber es hilft schon, ihnen Raum zu geben - aber eben nicht zu viel. Alle acht Protagonisten machen weiter, lernen, ihre Schmerzen zu beherrschen. Ganz wichtig: Sie haben alle ein Ziel vor Augen, für das es sich zu leben lohnt.