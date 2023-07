BANGKOK: Tropensturm „Doksuri“ mag zwar nicht direkt auf Thailand treffen, doch das Meteorologische Amt (TMD) warnt vor den Auswirkungen des Monsuns, der noch bis Dienstag (25. Juli 2023) dieser Woche über das Land ziehen und in 46 Provinzen schwere Regenfälle mit sich bringen wird.

Die stellvertretende Regierungssprecherin Rachada Dhnadirek informierte am Sonntag (23. Juli 2023), dass sich der Sturm in nordöstlicher Richtung bewegt und voraussichtlich am Mittwoch (26. Juli 2023) Taiwan erreichen wird.

Obwohl Thailand nicht unmittelbar von der vollen Kraft des Sturms betroffen ist, wird er dennoch die Monsunbedingungen verschärfen und zu ergiebigen Niederschlägen führen.

Das Meteorologische Amt prognostiziert für den heutigen Montag zudem starke Regenfälle in einigen Gebieten des unteren Nordens, des Nordostens, der Zentralebene inklusive Bangkok und der angrenzenden Provinzen sowie im Osten und im westlichen Teil des Südens (Andamanensee). Dadurch könnten Sturzfluten und Überschwemmungen auftreten, besonders in den Ausläufern der Berghänge und in tiefergelegenen Gebieten.