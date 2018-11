Doing Business: Thailand schneidet besser ab

Von: Redaktion DER FARANG | 02.11.18

BANGKOK: Beim Ranking der Weltbank für „Doing Business“ ist Thailand mit Rang 27 gegenüber dem Vorjahr um einen Platz zurückgefallen, obwohl das Königreich mehr Punkte erreichte.

Der thailändische EODB-Wert (Ease of Doing Business), ein Maßstab für die Fortschritte des Landes, erreichte in diesem Jahr 78,45 gegenüber 77,39 im letzten Jahr. Einige andere Länder übertrafen jedoch Thailand, so dass es um einen Platz zurückfiel. Laut dem Doing-Business-Bericht der Weltbank gehört Thailand nach wie vor zu den Top 30 der 190 Volkswirtschaften im EODB-Ranking. Für den Index werden die Vorschriften untersucht, die die Geschäftstätigkeit fördern oder einschränken, so die quantitativen Indikatoren für die Regulierung von Unternehmen und den Schutz von Eigentumsrechten. Das Ranking führen Neuseeland, Singapur und Dänemark an.