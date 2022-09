Von: Björn Jahner | 17.09.22

CHIANG MAI: Nach Phuket im Süden des Landes ist Chiang Mai im Norden des Königreichs die nächste thailändische Destination, die als Monopoly-Regionalausgabe Brettspiel- und Thailand-Fans auf der ganzen Welt gleichermaßen begeistern wird.

Der Gouverneur der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) Yuthasak Supasorn sagte gegenüber der Presse: „Wir freuen uns sehr darauf, die Monopoly Chiang Mai Edition als zweites Spiel der Thailand-Reihe auf den Markt zu bringen, und das zu einer Zeit, in der der internationale Reiseverkehr nach Thailand zurückkehrt. Wie das Phuket-Spiel wird auch die Chiang Mai Edition bei Spielern aller Altersgruppen, sowohl bei Touristen als auch bei Einheimischen, sehr beliebt sein, da es über die Kultur, den Charme und die Geschichte Chiang Mais informiert.“

Wahrzeichen statt Straßen

Die Monopoly Chiang Mai Edition wird von Winning Moves UK unter Lizenz des Monopoly-Eigentümers Hasbro und in Partnerschaft mit der TAT entwickelt. Das neue Spiel soll 2023 auf den Markt kommen und anstelle der traditionellen Straßen des Spiels die kulturellen Stätten, historischen Wahrzeichen und alteingesessenen Geschäfte und Attraktionen der berühmten Stadt im Norden zeigen.

Anders als beim klassischen Monopoly soll die Chiang Mai Edition Sehenswürdigkeiten statt Straßen umfassen. Foto: Steve Cukrov / Adobe Stock

Das Spiel wird auch individuelle Chancen- und Gemeinschaftskarten enthalten, mit denen die Spieler einzigartige Geschichten über Chiang Mai erzählen und weitergeben können.

Monopoly braucht Ihre Hilfe!

Die TAT möchte wissen, welche Orte Touristen und Einheimische in der Monopoly Chiang Mai Edition gerne sehen würden. Schicken Sie eine E-Mail an ChiangMai@winningmoves.co.uk und teilen Sie den Brettspielmachern Ihre Lieblingslokalität in Chiang Mai mit.

Neben dem neuen Monopoly-Spiel wird Winning Moves UK auch eine Chiang Mai Edition des beliebten Kartenspiels Top Trumps herausbringen. Auch hier werden einige der besten Reiseziele und Attraktionen von Chiang Mai vorgestellt, und die Spieler können ebenfalls Orte vorschlagen, die sie gerne in diesem Spiel sehen würden.