Von: Redaktion DER FARANG | 29.03.19

KOH SAMUI: Mehr als 25.000 Sterilisationen von streunenden Hunden und Katzen auf Koh Samui: Das Dog and Cat Rescue Samui (DCRS) unter Leitung der Berlinerin Brigitte Gomm hat seit der Gründung der Hilfseinrichtung im Jahr 1999 Schlimmeres für die geschundenen Kreaturen verhindert.

Gemeinsam mit dem „Chefarzt“ Dr. Sith, ihrem kleinen Personalstamm sowie zahlreichen freiwilligen Helfern will sie am 1. April das runde Jubiläum der Institution feiern – das 20-jährige Bestehen des DCRS. In der Station in Chaweng wird ab 16 Uhr eine große Party für alle Tierfreunde steigen, als Dankeschön und Motivation für künftige Aktionen. Auf Koh Samui gerät an manchen Orten mangels aktiver Arbeit der Behörden die Situation der Streuner außer Kontrolle, viele der lästigen und oft lauten Hunderudel fallen Giftanschlägen zum Opfer. Das DCRS finanziert sich fast ausschließlich aus privaten Spenden. Infos: www.samuidog.org.