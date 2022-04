Von: Björn Jahner | 09.04.22

PATTAYA: Ob vom Restaurant zum Hinsetzen oder vom Takeaway-Imbiss für die durchzechte Nacht nach dem Kneipenbesuch: Der Döner gehört zu den Lieblingsgerichten der Deutschen.

Beef-Döner-Kebab im Fladenbrot, im Bild mit Extra-Salat auf Wunsch.

Auch wenn es in Pattaya an jeder Ecke Kebab-Shops oder sogar mobile Kebab-Stände gibt, haben die – schlimmstenfalls mit Ketchup und Mayonnaise – abgeschmeckten Teigrollen, die allerorts angeboten werden, nichts mit dem aus Deutschland gewohnten türkischen Fast-Food-Klassiker zu tun, außer dass sie beide auf Kebab-Fleisch vom Spieß basieren.

Die gute Nachricht: In der Pacha's Coffee Cocktail Kebab Lounge – direkt am Eingang der Mike Shopping Mall an der Pattaya Beach Road – gibt es Döner wie in Deutschland!

Das frisch gegrillte Hühner- oder Rindfleisch ist hier auch in einem knusprigen Fladenbrot erhältlich, mit – je nach Wahl – Weiß- und/ oder Rotkraut, Tomaten, Zwiebeln, Blattsalat und Feta. Statt Ketchup und Mayo wird der beliebte Snack hier natürlich mit hausgemachter Knoblauch-, Joghurt- oder scharfer Sauce verfeinert – so wie man es aus der fernen Heimat her kennt.

Chicken-Kebab-Rolle.

Angeboten werden auch Kebab-Rollen, die wiederum bei den Einheimischen sehr beliebt sind. Denn beim Essen sind sie alle gleich: Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht – Deutsche sowie Thais – Pasha’s Coffee Cocktail Lounge hält für beide Geschmäcker den richtigen Döner bereit.

Die Location ist darüber hinaus als einer der besten Sundowner-Hotspots an der Pattaya Beach Road mit Panorama-Meerblick bekannt...

Pasha's Coffee Cocktail Lounge umfasst auch eine kleine Rooftop-Bar mit atemberaubenden Blick aufs Meer. Täglich geöffnet von 11.00 Uhr bis Mitternacht.

Pasha’s Coffee Cocktail Lounge, Mike Shopping Mall (Karte), Pattaya Beach Road. Mehr auf Facebook.