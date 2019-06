Von: Redaktion DER FARANG | 29.06.19

BERLIN (dpa) - Eine Annäherung im Handelskonflikt zwischen den USA und China birgt nach Einschätzung von Wirtschaftsforschern für Deutschland auch Gefahren.



Wenn sich die beiden Großmächte einigten, könnte US-Präsident Donald Trump stattdessen Deutschland in den Fokus nehmen, befürchtet der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher. «Der US Wahlkampf hat nun begonnen und US Präsident Trump wird über die nächsten 18 Monate versuchen sich mit globalen Konflikten innenpolitisch Stimmen zu erkaufen», sagte er am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Deutschland sei mit seinen riesigen Handelsüberschüssen verletzlich und ein leichtes Ziel für Trump. «Es gibt überhaupt keinen Grund für Entwarnung.»

Die USA und China haben sich beim G20-Gipfel der großen Wirtschaftsnationen auf einen «Waffenstillstand» in ihrem Handelskrieg und die Wiederaufnahme von Verhandlungen geeinigt. Die Auseinandersetzung der beiden größten Volkswirtschaften bremst seit einem Jahr das Wachstum in beiden Staaten und schadet auch der globalen Konjunktur. Trump sicherte zu, die angedrohte Ausweitung der Strafzölle vorläufig auszusetzen. Außerdem hob der US-Präsident die Blockade gegen den chinesischen Telekomriesen Huawei zunächst auf.