Von: Björn Jahner | 06.03.23

BANGKOK: Die Neuigkeit, auf die alle Kinder und Familien gewartet haben, ist da – „Disney on Ice“ kehrt nach Thailand zurück und bringt mit „Disney on Ice presents Mickey and Friends“ eine Welt voller Freude für die ganze Familie.

Das ultimative Weltklasse-Entertainment auf dem Eis erweckt Walt Disneys Lieblingscharaktere in einem unvergesslichen Fantasie-Abenteuer zum Leben, das alle in Erinnerungen schwelgen lässt. „Disney on Ice presents Mickey and Friends“ findet von Donnerstag, 23. März bis Sonntag, 26. März in der Impact Arena in Muang Thong Thani statt. Tickets kosten zwischen 800 und 3.000 Baht pro Person und sind online bei Thai Ticket Major erhältlich.