Von: Björn Jahner | 19.11.22



PATTAYA: Pattayas Polizei setzt ihre Razzien im Nachtleben der Partystadt konsequent fort und geht gegen Drogen, Waffen sowie Verstöße gegen die Sperrstundenregelung vor. Mit der Maßnahme soll die Sicherheit für Touristen erhöht werden, die sich in Bars oder Nachtclubs amüsieren, so die Polizei.



Bei den jüngsten Kontrollen am 13. November 2022 hielten nach Aussage der Beamten die meisten Clubs die Sperrstunde ein, lediglich ein Nachtclub, „Dirty Pattaya“ in der Soi Kho Pai im Süden der Stadt, hatte noch nach dem Einsetzen der Sperrstunde geöffnet. Darüber hinaus wurden in dem Club mehrere Tütchen mit vermutlich illegalen Drogen gefunden.



Als die Beamten in der Diskothek eintrafen, feierten dort noch etwa 30 Gäste, die sich beim Anblick der Beamten sofort zerstreuten und flüchteten. Keiner der Partygäste wurde verhaftet.



Bei der gründlichen Durchsuchung des Geländes und des Parkplatzes fanden die Einsatzkräfte mehr als 11 Tütchen mit weißen drogenähnlichen Substanzen. Die Polizei beschlagnahmte außerdem einen schwarzen Honda Civic, in dem sich ein weiteres Päckchen mit einer weißen, drogen­ähnlichen Substanz von der Größe einer Faust befand. Die Substanzen sollen nun getestet werden, damit geklärt werden kann, ob es sich wirklich um illegales Rauschgift handelt.



Dem Nachtclub erwarten mehrere Anklagen, da er Alkohol außerhalb der erlaubten Zeiten verkauft, die Sperrstunde überschritten und seine Gäste nicht vom Drogenkonsum abgehalten hat. Nach Aussage der Polizei wurde „Dirty Pattaya“ schon einmal strafrechtlich verfolgt, nachdem ein Gast angeblich mit illegalen Drogen erwischt worden war.