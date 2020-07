Diplomatin durfte ihre Wohnung nicht beziehen

Nach den jüngsten Covid-19-Fällen stehen auch Diplomaten unter Generalverdacht. Foto: The Nation

BANGKOK: Eine Diplomatin der Europäischen Union wurde am Donnerstag daran gehindert, eine im Bezirk Khlong Toei gemietet Wohnung zu beziehen, weil sie nach ihrer Rückkehr aus Übersee nicht unter Quarantäne gestellt worden war.

Um 20 Uhr wurde die Polizei von der Justizbehörde zu einem Condominium an der Sukhumvit Soi 20 gerufen. Die Diplomatin erwartete, ihre Wohnung in dem Gebäude zu betreten, ohne wegen Covid-19 unter Quarantäne gestellt zu werden. Die Frau war um 14 Uhr aus Deutschland nach Thailand zurückgekehrt. Beamte der Justizbehörde verweigerten der Frau den Zutritt zu ihrer Wohnung, weil diese auf ihren Namen und nicht auf den der Mission angemietet worden war. Gegen 22 Uhr stimmten die diplomatische Vertretung der EU und das Außenministerium zu, die Frau in einer alternativen staatlichen Quarantäneeinrichtung unterzubringen.

Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat noch einmal bestätigt, dass Botschafter und weitere Diplomaten nach der Ankunft in Thailand 14 Tage in einer alternativen staatlichen Quarantäneeinrichtung verbringen müssen.