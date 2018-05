Von: Redaktion DER FARANG | 31.05.18

ROM (dpa) - Der Diplomat Michael Koch wird als Nachfolger von Annette Schavan deutscher Botschafter beim Vatikan. Ein Sprecher der Botschaft in Rom bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der Düsseldorfer Zeitung «Rheinische Post». Schavans Amtszeit endet im Juni, die Ex-Bundesbildungsministerin war nach einer Plagiatsaffäre im Jahr 2014 nach Rom gegangen.

Der Jurist Koch war von 2008 bis 2012 Botschafter in Pakistan gewesen. Danach war er Sonderbeauftragter der Bundesregierung für Pakistan und Afghanistan. Seit 2015 leitet er die Rechtsabteilung im Auswärtigen Amt und ist Völkerrechtsberater der Bundesregierung. Koch - geboren in den USA - arbeitete zuvor auch im Generalkonsulat in San Francisco und als Ständiger Vertreter des Botschafters in Rangun in Myanmar.